La progression d’Alexander Romanov cette saison n’est pas passée inaperçue. Le défenseur a remporté le trophée Jacques-Beauchamp-Molson, remis annuellement « au joueur ayant eu un rôle déterminant dans les succès de l’équipe durant la saison régulière [sic], sans en retirer d’honneurs particuliers », tel que le décrit le Tricolore.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le gagnant est déterminé par un scrutin auprès des journalistes qui couvrent l’équipe.

À sa deuxième saison, Romanov a eu droit à des responsabilités accrues, d’abord parce que Joel Edmundson a manqué les trois quarts de la saison, ensuite parce que Ben Chiarot et Brett Kulak ont été échangés.

En 79 matchs, Romanov a inscrit 3 buts et 10 passes pour 13 points, tout en présentant un différentiel de -9. De 17 min 15 s l’an dernier, son temps d’utilisation moyen a grimpé à 20 min 24 s Il a notamment ajouté le désavantage numérique à sa liste de tâches, puisqu’il est le défenseur du CH le plus employé dans cette situation depuis le départ de Chiarot.

Romanov s’est aussi classé 6e chez les défenseurs de la LNH avec 227 mises en échec et 19e pour les tirs bloqués avec 144. De telles statistiques en disent long sur son rôle de quatrième étoile, ce que souligne le trophée Beauchamp-Molson.

Le Russe n’a pas non plus été ménagé, faisant souvent face aux meilleurs éléments adverses puisqu’il a été jumelé avec les vétérans Chiarot et David Savard pendant une bonne partie de la saison. D’ailleurs, l’attaquant contre qui il a joué le plus de minutes à 5 contre 5 cette saison est Mitch Marner.

« Il patine bien, fait de petits jeux subtils, peut tirer, jouer physiquement ; il a tous les attributs d’un solide défenseur, a dit de lui Luke Richardson, entraîneur-adjoint responsable des défenseurs chez le Canadien. […] Avant, il se débarrassait rapidement de la rondelle, alors que maintenant, il utilise bien l’espace devant lui pour transporter le disque. Ce n’est pas juste un gros défenseur qui cherche la grosse mise en échec. »

Au scrutin, Romanov a obtenu 10 votes de 1re place, tandis que le gardien Samuel Montembeault en a obtenu sept. L’attaquant Jake Evans s’est classé 3e et a obtenu trois votes de 3e place.

Romanov succède à Jake Allen comme gagnant du trophée Beauchamp-Molson. Il est le premier arrière à l’emporter depuis Josh Gorges en 2011-2012.