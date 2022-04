(Anaheim) Les Ducks d’Anaheim ont décidé de garder les services de l’entraîneur-chef Dallas Eakins pour la saison prochaine, sa quatrième avec l’équipe.

Associated Press

Les Ducks ont activé l’option de son contrat pour la saison 2022-2023 a déclaré le nouveau directeur général, Pat Verbeek, mardi.

Les Ducks concluent leur troisième saison consécutive avec une fiche perdante sous les ordres de Eakins, qui a obtenu le poste en juin 2019. Les Ducks ont une fiche de 29-33-12 avant d’affronter les Panthers de la Floride, mardi.

L’entraîneur-chef du club-école des Ducks, les Gulls de San Diego, Joël Bouchard, était l’un des candidats pressentis si jamais Eakins ne resignait pas.

Les Ducks ont été dans le portrait des séries jusqu’à la pause du match des étoiles. Depuis, ils ont présenté un dossier de 6-17-3 qui, à toutes fins pratiques, a confirmé que l’organisation ratera les séries éliminatoires pour une quatrième année consécutive.

« Dallas a fait son travail dans des circonstances complexes et mérite une autre opportunité à diriger cette équipe, a affirmé Verbeek par l’entremise d’un communiqué. Nous sommes heureux de le voir de retour et pour une saison prometteuse en 2022-2023. »

Verbeek a décidé de ne pas changer d’entraîneur, malgré avoir pris les rênes il y a deux mois. Il a remplacé le directeur général de longue date Bob Murray, qui a démissionné en raison de comportements inadéquats.

Verbeek a rendu le travail de Eakin plus ardu, lorsqu’il s’est départi de plusieurs joueurs clés à la date limite des transactions. Les défenseurs Hampus Lindholm et Josh Manson et les attaquants Rickard Rakell et Nicolas Deslauriers ont quitté le navire.