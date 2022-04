(Toronto) Il y a probablement deux façons d’analyser cette défaite du Canadien, samedi soir à Toronto.

Richard Labbé La Presse

D’abord, il y a la façon avec des lunettes roses : le club s’est bien battu, personne n’a abandonné, et il s’en est fallu de peu pour que le Canadien sorte de là avec la victoire.

Ensuite, il y a l’autre façon, moins rose que la précédente : le club a encore perdu, il perd plus qu’il ne gagne, et malgré ce beau vent d’optimisme, il demeure un club de 32e ou de 31e place au classement général. Rien de plus.

Le résultat final, évidemment, importe peu dans le grand ordre des choses. Les Maple Leafs ont gagné celui-là par la marque de 3-2, mais ils auraient pu gagner 5-2 ou 6-2 si Samuel Montembeault n’avait pas été aussi solide en relève de Jake Allen, blessé en début de soirée.

Vous aurez compris que Martin St-Louis a préféré retenir le bon côté des choses, comme c’est son habitude.

« Auston Matthews a été bon, et il a été bon de bonne heure, a expliqué l’entraîneur montréalais. Mais je suis content de la manière dont on s’est battus, de la manière dont on est restés dans le match… On n’a pas eu le résultat qu’on voulait, mais on s’est gardés dans la rencontre. »

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Jake Allen (34)

Martin St-Louis est un gars rempli d’optimisme et d’enthousiasme, et comment peut-on être contre un gars comme ça ? On ne peut pas, et si ça se trouve, on aurait tous besoin d’un Martin St-Louis dans nos cuisines chaque matin, histoire de recevoir un pep talk du tonnerre avant d’entamer une autre journée.

Pendant ce temps, le club n’a que 3 victoires à ses 10 derniers matchs. On insiste : la saison est perdue, et à la limite, les défaites aideront peut-être avec le boulier de la ligue dans quelques semaines. Mais à quel moment doit-on revenir à l’inéluctable ? À quel moment doit-on rappeler que cette ligue est une ligue de résultats, et que les victoires morales valent exactement le même nombre de points que les défaites ?

Il faudra bien finir par poser ces questions, parce 2022-2023 arrivera assez vite.

« Je trouve qu’on a bien joué dans l’ensemble, a ajouté l’attaquant Josh Anderson. On s’est présentés un peu au ralenti, on a joué de manière un peu maladroite, et ils ont su tirer avantage de quelques revirements. Mais je retiens aussi qu’on a tué quelques grosses punitions, dont un 5 contre 3 (pendant 1 min 44 s), et que cela nous a permis de rester dans le match. En plus, Sam nous a donné une chance de gagner. »

Samedi a de plus été soir de retour pour Jeff Petry. Ce défenseur chevronné n’avait pas joué depuis le 24 mars au Centre Bell, et il a fini sa soirée au bureau en récoltant une aide en 21 min 5 s de temps de jeu.

Petry fait partie de ceux qui seront en audition d’ici la fin de la saison.

« Je veux être meilleur que je l’ai été depuis le début de la saison, a-t-il répondu après la rencontre. Il nous reste encore 10 matchs, et on veut continuer à grandir en tant qu’équipe. On ne veut pas juste se rendre à la fin de la saison et tout arrêter. Je crois qu’il nous reste encore des objectifs, et ça va nous aider à atteindre la prochaine étape en vue de la saison prochaine.

« De la manière dont on joue en ce moment, en défensive mais aussi partout sur la glace, on voit que c’est un jeu qui est plus structuré qu’auparavant. C’est un style de jeu qui cadre mieux avec nous. »

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Cole Caufield (22) et Joel Edmundson (44)

Alors voilà un peu ce que l’on sait du Canadien sous Martin St-Louis, en ce début d’avril : ce club est mieux structuré, ce club a plus de plaisir, ce club n’abandonne jamais et, surtout, ce club est capable de rivaliser avec n’importe qui.

Mais on sait aussi que ce club demeure un club de fond de classement. Ça, c’est la dure réalité qui n’a pas changé.

Dans le détail

Saison terminée pour Drouin

Le Canadien a annoncé en fin de soirée que la saison de Jonathan Drouin est terminée. L’attaquant québécois, qui n’a pas joué depuis le 21 mars en raison d’une blessure au poignet droit, a subi une opération vendredi. La bonne nouvelle, c’est que selon le club, Drouin devrait être suffisamment remis de cette autre malchance pour être de retour à l’ouverture du camp d’entraînement, au mois de septembre. Cela vient donc signifier qu’il va terminer sa saison 2021-22 avec une récolte de 6 buts et 14 aides pour un total de 20 points en 34 rencontres.

50 en 50 pour Matthews

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Auston Matthews

Auston Matthews n’a pas perdu de temps à trouver le fond du filet en ce samedi soir tout simplement magique. Il a marqué son 57e de la saison à 13 : 32 de la première période, et 27 secondes plus tard, il réussissait son 58e de la saison en surprenant d’un tir vif Samuel Montembeault, qui venait à peine de prendre la place de Jake Allen, blessé. Avec ce 50e but, le joueur vedette des Leafs a réussi 50 buts à ses 50 derniers matchs, et il est devenu le premier joueur à marquer 50 buts en 50 rencontres depuis Mario Lemieux en 1995-96, qui l’avait fait du 26 octobre au 7 mars de cette saison-là. « Il est sur une lancée, et il bat des records, a dit Josh Anderson au sujet de l’attaquant des Leafs. On a vu ce qu’il sait faire lors de son 2e but : sur le revirement, la rondelle est allée sur sa palette, et on lui a donné une occasion de lancer… il a un très bon tir, sans aucun doute. »

Courte soirée pour Jake Allen

Jake Allen n’aura pas été super chanceux cette saison. Après s’être remis d’une blessure cet hiver, le gardien a été blessé de nouveau samedi soir, en effectuant le grand écart sur le premier but de Matthews. Il a mis du temps à se relever, et a eu du mal à sortir de la patinoire. Blessure à l’aine ? Cela n’a pas été confirmé, mais peu importe, ce fut la fin de sa soirée. À noter que si le Canadien avait eu besoin d’un gardien d’urgence, c’est un certain Alex Bishop, un gardien de 24 ans qui a passé la dernière saison avec l’Université de Toronto, qui aurait été l’heureux élu. « Ce n’est pas facile de voir un coéquipier tomber comme ça, a dit Josh Anderson. Jake a eu à traverser bien des épreuves cette saison, et c’est un autre coup dur pour lui. Il avait été excellent avant ça. »

Ils ont dit

Ce n’est jamais facile d’arriver à froid dans un match… ça faisait longtemps que je n’avais pas reçu de lancers en situation de match, et après une absence de deux semaines, j’aurais aimé avoir un autre premier lancer que celui d’Auston Matthews qui arrive du centre de la glace à pleine vitesse… Samuel Montembeault

Ce fut un moment bien choisi que de revenir au jeu contre les Maple Leafs, qui ont une très bonne équipe et qui jouent très bien. Le plus difficile quand on revient comme ça, c’est de réapprendre à bien mesurer les distances qu’il y a sur la patinoire… et aussi de retrouver son rythme. Jeff Petry

Samuel [Montembeault] s’est vraiment très bien replacé après avoir accordé un premier but… Il a été très bon et c’est en partie lui qui nous a permis de rester dans le match. Martin St-Louis

Sur le deuxième but à Auston [Matthews], Jason Spezza s’est retourné vers moi avec ce regard, et on savait que quelque chose de spécial allait survenir. Je suis dans les faits surpris qu’Auston se soit arrêté à deux buts ce soir ! Sheldon Keefe

En hausse

Samuel Montembeault

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Samuel Montembeault

Il a reçu 25 tirs et accordé deux buts en relève à Jake Allen, et surtout, il a donné à son club une chance de gagner.

En baisse

Mike Hoffman

Un joueur qui a l’habitude des mauvaises décisions… et qui avait le but égalisateur au bout du bâton en fin de match. Sauf qu’il a lancé droit dans la poitrine du gardien Erik Kallgren.

Le chiffre

4

Nombre de matchs consécutifs avec au moins un but pour Cole Caufield.