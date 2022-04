(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline sont au troisième rang du classement général de la LNH, et le Canadien est au 32e rang. Il y a une raison à ça.

Richard Labbé La Presse

En fait, ce n’est pas vrai : il y a plusieurs raisons, et puis ça tombe bien, on en a vu quelques-unes de très près lors de cette soirée à sens unique à Raleigh, qui s’est conclue par une victoire facile de 4-0 pour l’équipe locale.

Parfois, les joueurs disent qu’il n’y a pas de matchs faciles, mais comme les voix de Milli Vanilli, c’est faux. Il y a des matchs faciles, enfin, plus faciles, et celui de jeudi soir en fut un pour les Hurricanes, qui ont fini par lever le pied lors de la troisième période, en lançant seulement deux fois… après avoir lancé 42 fois lors des deux premières périodes.

Les joueurs en rouge ont entrepris le match en exerçant une pression de tous les instants sur les défenseurs du Canadien, souvent pris dans leur zone. Sans le talent de Jake Allen, la marque aurait pu être de 6-0 ou 7-0 après deux périodes.

Bref, ça ressemblait au film de mardi soir à Sunrise.

« On savait qu’ils allaient amorcer le match en force, a admis le défenseur David Savard. Ils nous ont un peu surpris en partant… Les punitions nous ont fait mal, ça nous a coupé les jambes. Leur équipe place des rondelles au filet… c’est certainement un voyage qui nous pose des défis. »

Et comment. Mais il y a chez le Canadien cette incapacité à sortir du territoire, à relancer le jeu. Est-ce que c’est inquiétant ? Oui, ça l’est. La défense, pourtant une force chez cette équipe pas plus tard que le printemps dernier, ne fait pas grand-chose pour rassurer même les plus optimistes en vue de la saison prochaine.

Faites le tour un peu, vous allez voir que les meilleurs espoirs du Canadien à la ligne bleue, les Kaiden Guhle, Jordan Harris, Logan Mailloux et autres Jayden Struble, sont tous très loin d’un rôle de premier plan dans cette ligue. On peut probablement ajouter Justin Barron à cette liste. Heureusement pour le CH, Alexander Romanov aura pris du galon cette saison.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Justin Barron (52) et Andrei Svechnikov (37)

Mais jeudi soir, de toute évidence, ça allait un peu trop vite.

« Les Hurricanes ont l’une des meilleures équipes de la ligue, j’ai beaucoup de respect pour eux, a tenu à dire le gardien Jake Allen. Leurs deux premiers trios ont passé toute la soirée dans notre territoire… Nous, on essaie de construire une culture similaire ici. Ils jouent vite, ils ont des joueurs de haut niveau, des joueurs qui sont créatifs, et c’est ce qu’on cherche à atteindre nous aussi. Ce fut un bon test pour les gars. On n’a pas gagné ce match, mais ça ne veut rien dire, on gagne en expérience. On voit ce que ça prend pour arriver à l’autre plateau. »

À son tour au micro, Martin St-Louis a un peu dit la même chose : ces matchs servent à préparer la suite.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS L'entraîneur-chef du Canadien Martin St. Louis parle avec des joueurs pendant la rencontre.

« Parce qu’on ne peut pas reproduire ces jeux-là lors des entraînements, a expliqué le coach. Je sais qu’on n’obtient pas les résultats, mais c’est une très belle expérience pour nous, je sens qu’on s’améliore. On a perdu, mais je suis heureux de la façon dont on s’est battus. »

« Je suis content qu’on joue ces matchs contre de telles équipes, ça nous montre ce que ces bons clubs apportent à chaque match, et on peut en tirer quelque chose. Ça peut nous aider dans nos systèmes de jeu, dans notre développement, notre façon de s’améliorer. J’ai vu beaucoup de points positifs. »

Tout cela est très vrai, mais il y a aussi ceci de très vrai : pour le Canadien, la présente semaine fait figure de retour à la réalité. On ne peut certes pas nier cette énergie contagieuse que Martin St-Louis a apportée à son club depuis son arrivée derrière le banc. Sauf qu’on peut avoir toute l’énergie du monde, à un moment donné, ça prend aussi du talent, et contre les équipes de tête, comme les Panthers et les Hurricanes, le Canadien a bien du mal à suivre.

Le présent voyage sert aussi à ça : rappeler qu’il y a encore du travail à faire au Centre Bell.

En hausse : Jake Allen

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Jake Allen (34) bloque un tir de Vincent Trocheck (16).

Un match de 40 arrêts pour lui, et sans lui, ça aurait pu être bien pire.

En baisse : Nick Suzuki

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Nick Suzuki

Seulement 28 % au cercle des mises en jeu, et aussi, il a passé ce match en mode frustration.

Le chiffre

4

Ce zéro est le quatrième blanchissage du gardien Frederik Andersen cette saison.

Dans le détail

Retour pour Evans et Pitlick, congé forcé (encore) pour Perreault

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Tyler Pitlick (24) et Derek Stepan (18)

La chute de Jake Evans mardi soir en Floride a paru plutôt douloureuse, mais finalement, Evans a pu retrouver sa place dans la formation jeudi soir à Raleigh contre les Hurricanes. Avant le match, le jeune attaquant a admis s’en être assez bien sorti. « J’ai quand même été chanceux, ça n’a été qu’une blessure mineure, a-t-il expliqué. Ce fut un accident, j’ai perdu le souffle. » Avec lui, un autre attaquant, Tyler Pitlick, a lui aussi effectué un retour au jeu. Un autre attaquant, Mathieu Perreault, a eu à écoper, et disons que Perreault commence à être habitué. En tout, il n’aura disputé que 5 des 15 matchs du Canadien lors du mois de mars. Il avait récolté une aide lors du match précédent, mardi soir à Sunrise contre les Panthers.

Un problème d’équipement… et une punition pour Jake Allen

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Jake Allen (34) après s'être vu décerner une punition.

Quand un gardien éprouve des problèmes d’ordre technique, les arbitres ont l’habitude d’arrêter le jeu. Mais ce n’est pas ce qui est arrivé pour Jake Allen en fin de deuxième période. Le gardien du Canadien a choisi de lancer son masque en plein jeu, après avoir perdu une sangle, et les arbitres lui ont imposé une punition pour avoir retardé le match. Pourtant, à la reprise (surtout celle de la caméra au-dessus du jeu), on a pu voir que le côté droit de son masque était partiellement défait. « Si le gardien enlève son masque, c’est une punition, a répondu Martin St-Louis. Mais je pense que c’est un peu une zone grise. Jake avait fait la même chose déjà cette saison, avec la rondelle à la ligne bleue, et il n’y avait pas eu de punition. Je ne connais pas trop ces règlements-là. Nous, au banc, on a tout de suite vu qu’il avait perdu une sangle. C’est dangereux pour un gardien. Quand la rondelle n’était plus proche du but, on pensait qu’un arbitre allait siffler et donner une chance à Jake de remettre son masque. »

De deux à trois semaines sans Kotkaniemi

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jesperi Kotkaniemi

Les Hurricanes ont amorcé ce match sans un certain Jesperi Kotkaniemi. Le joueur des Hurricanes s’est blessé plus tôt cette semaine après avoir reçu une mise en échec d’un autre ancien du CH, Lars Eller. Avant le match de jeudi, Rod Brind’Amour, l’entraîneur des Hurricanes, a confié que Kotkaniemi pourrait rater de deux à trois semaines de jeu. « Ça va prendre un peu de temps dans son cas, et ce n’est pas très bon, a répondu l’entraîneur des Hurricanes. Il jouait bien avant cette blessure. On ne veut jamais voir quelque chose comme ça, mais il était vraiment en train de connaître de bons moments. On va tenter de le ramener à ce niveau de jeu lorsqu’il sera de retour. » Les ex-CH se sont par ailleurs mis en évidence jeudi soir ; Max Domi a récolté une aide, et Sebastian Aho a récolté un but et une passe.

Ils ont dit

Il y a eu quelques décisions bizarres des arbitres, mais ça fait partie du jeu. On a réussi à avoir de très bons moments en désavantage numérique, alors il faut voir le côté positif des choses. Quand un gardien perd son masque, il faut y aller avec le gros bon sens, parce que c’est dangereux. David Savard

Partout dans la ligue, il y a des gardiens qui perdent leur masque, ça arrive au moins une fois par mois, et les tirs sont violents. Je comprends qu’ils ne voudront pas siffler si la rondelle est autour du filet, mais quand la rondelle est rendue à la ligne bleue… On m’a dit que si la rondelle est aussi loin, je peux retirer mon masque. Le premier arbitre n’a pas imposé de punition, il savait que mon masque était défait, c’est l’autre arbitre qui l’a fait. J’étais fâché après ça, je le suis rarement, et je n’allais pas les laisser marquer lors de cette punition ! Jake Allen

Les Hurricanes et les Panthers jouent de manière similaire, comme Martin (St-Louis) veut qu’on le fasse… on peut voir ce que ça prend. On a passé beaucoup de temps dans notre zone défensive et c’est ce qu’on veut forcer les autres équipes à faire. Nick Suzuki