(Québec) Le gouvernement Legault confirme qu’il souhaite attirer à Québec des matchs de saison régulière des Sénateurs d’Ottawa, mais il se concentre d’abord à recevoir le Championnat du monde de hockey junior 2023 en partenariat avec Ottawa.

Charles Lecavalier La Presse

« On travaille concrètement avec Québecor et les Sénateurs pour emmener le Championnat du monde de hockey junior en [2023] à Québec et à Ottawa. C’est extrêmement concret », a indiqué le ministre des Finances Eric Girard en mêlée de presse mercredi.

Dans des propos rapportés par l’Ottawa Sun, le président des Sénateurs, Anthony LeBlanc, a également confirmé les pourparlers concernant le Mondial junior 2023.

La Presse révélait également au matin que des discussions sont amorcées et impliquent le gouvernement Legault, la Ligue nationale de hockey, Québecor et les Sénateurs d’Ottawa afin que cette équipe présente cinq matchs au Centre Vidéotron de Québec la saison prochaine.

Selon les sources de La Presse, c’est le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman qui a lui-même mis de l’avant ce scénario lors de sa rencontre de janvier avec M. Girard, mandaté par François Legault pour rapatrier une équipe de hockey dans la capitale nationale.

M. Girard a confirmé « qu’il y a un intérêt exprimé de part et d’autre », mais « qu’à ce stade-ci c’est préliminaire ».

La question reste toutefois sensible dans le contexte de la mort, lundi, du propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk. M. Girard a d’ailleurs débuté sa mêlée de presse en offrant ses « plus sincères condoléances à la famille Melnick » ainsi qu’aux partisans des Sénateurs. Il a rendu hommage à M. Melnick, qui a « sauvé » la franchise en 2003, a-t-il dit.

Toujours à l’Ottawa Sun, LeBlanc a précisé que l’idée avait bel et bien été soulevée que Québec puisse accueillir des matchs de la LNH, sans toutefois que ça aille plus loin. « Durant les discussions, est-ce que l’idée de tenir des matchs en lieu neutre a été mentionnée ? L’idée a été abordée, mais il n’y a jamais vraiment eu de négociations. Je ne me rappelle plus qui a soulevé le sujet. L’évocation que nous pourrions jouer des matchs à Québec est malhonnête. »

« J’ai parlé à Eric Girard et il m’a dit “Nous aimerions accueillir n’importe quelle équipe de la LNH”, a poursuivi LeBlanc. Il a blagué et dit “J’aimerais accueillir les Maple Leafs de Toronto s’ils étaient intéressés à jouer ici”. Mais c’est tirer des conclusions prématurément. Nos véritables discussions concernaient la possibilité de présenter une candidature conjointe pour le Mondial junior ».

Le Championnat du monde de hockey junior 2023 devait avoir lieu du 26 décembre au 5 janvier 2023 à Novossibirsk, en Russie, mais a été annulé en raison de l’invasion de l’Ukraine par le régime de Vladimir Poutine. Québec veut s’offrir comme solution de rechange en partenariat avec Ottawa.