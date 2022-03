Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Claude Giroux, Sam Reinhart et Anthony Duclair. Les quatre premiers sont d’ex-choix de premier tour. Et le dernier, loin d’être en reste, connaît déjà la meilleure saison de sa carrière.

Simon-Olivier Lorange La Presse

En l’absence du défenseur Aaron Ekblad, blessé, les Panthers de la Floride déploieront un avantage numérique à cinq attaquants — et pas les moindres – contre le Tricolore, jeudi soir au Centre Bell.

À l’entraînement, en matinée, la fébrilité était palpable. Les félins, très actifs à la date limite des transactions, verront pour la première fois leurs nouveaux venus en action. Giroux a eu la chance de s’entraîner avec le groupe depuis trois jours. Pour Ben Chiarot, il s’agissait plutôt d’un premier contact sur la glace.

À l’unisson, on évoque l’emballement qui habite cette équipe qui aspire à terminer au premier rang du classement général de la LNH.

L’entraîneur-chef Andrew Brunette a décrit l’arrivée de Giroux comme le « matin de Noël ». Son attaque et sa première vague d’avantage numérique ont tout pour être dévastatrices, mais il met néanmoins en garde contre un surplus d’enthousiasme.

« Ça prendra un peu de temps » avant que les joueurs trouvent leurs repères, a-t-il prédit. « On doit être patients. Ce qui m’inquiète, c’est que tous ces gars de talent veuillent forcer les choses. » Par exemple en s’échangeant la rondelle à l’infini par courtoisie.

Comprenons-nous bien : le thème de l’inquiétude est ici utilisé une hyperbole. Car même si l’entraîneur lance un appel à ses joueurs de « rester eux-mêmes », il a confiance qu’avec leur « intelligence du jeu hors du commun », ils sauront trouver une manière de jouer efficacement ensemble.

« On est cinq gars capables de faire des jeux, a abondé Jonathan Huberdeau. Ça va être un ajustement, peut-être que ça ne va pas cliquer tout de suite. Il ne faut pas se décourager. On sait qu’on a du talent [sur l’avantage numérique], mais il faut savoir bien exécuter. Ce sera important ce soir de garder ça un peu plus simple. »

Giroux a tout de même averti que la rondelle allait « bouger vite ». Or, il va aussi « falloir lancer ».

Leurs adversaires auront été avertis.

Enfin Chiarot

Situation inhabituelle après une transaction : ce n’est que jeudi matin que Chiarot a patiné avec ses nouveaux coéquipiers pour la première fois, huit jours après avoir été échangé par le Canadien aux Panthers.

L’équipe se trouvait sur la côte ouest au moment de la transaction. Elle n’est rentrée en Floride qu’au cours du dernier week-end. Plutôt que de rapatrier le défenseur, on l’a invité à rester à Montréal, où la formation l’a rejoint cette semaine.

Première impression ? « C’est un gros bonhomme ! », s’est exclamé Huberdeau en riant.

Après des années à souffrir sous le bâton de Chiarot devant le filet, le Québécois se réjouit de l’avoir vu changer de camp. Il a vanté « un gars imposant » qui démontre « un niveau de compétition élevé à chaque présence ».

Giroux se rappelle lui aussi avoir livré « de bonnes batailles » à l’ancien du CH. « Je l’ai rencontré [jeudi] matin et je lui ai dit que j’étais content qu’il soit maintenant de mon côté. »

Andrew Brunette a pour sa part souligné à quel point les attributs de Chiarot correspondaient « exactement à nos besoins ». Son intégration directement en situation de match ne sera pas forcément des plus aisées, mais il n’en demeure pas moins optimiste.

L’entraîneur a passé sept saisons dans l’organisation du Wild du Minnesota avant de déménager en Floride. Il a vu Chiarot de près alors que ce dernier était un membre des Jets de Winnipeg. « Un peu trop souvent », a-t-il dit avec le sourire.

« Pour un gars de ce gabarit, il patine très bien, a-t-il souligné. Il est très mobile. J’aime son implication physique et sa capacité à nettoyer l’avant du filet. »

Brunette s’attend à un match « émotif » pour son nouveau joueur, qui disputera son premier match à Montréal.

Parions toutefois que, devant le demi-cercle de son gardien, Chiarot n’aura plus d’amis.

Spencer Knight défendra le filet des Panthers contre le Canadien. La rencontre s’amorcera à 19 h.