Voilà un peu plus de trois mois que Jeff Gorton a remplacé Marc Bergevin à la tête des opérations hockey du Canadien. Regard rapide sur ce que Gorton et son directeur général embauché en janvier, Kent Hughes, ont accompli jusqu’ici.

Guillaume Lefrançois La Presse

Ils sont arrivés

Rem Pitlick : On peut déjà le qualifier de bon coup, pour la simple et bonne raison qu’il n’a rien coûté au Canadien. Réclamé au ballottage, le surprenant attaquant compte 18 points en 26 matchs et tentera de prouver d’ici la fin de la saison qu’il mérite une place permanente dans un deuxième ou un troisième trio.

Kale Clague : Lui non plus n’a rien coûté, mais quand le Canadien était coincé tout près de la limite des 50 contrats, le sien était peut-être de trop. Le défenseur de 23 ans a été incapable de s’établir comme défenseur offensif même si la porte était grande ouverte.

Tyler Pitlick : On n’a pas encore vu à l’œuvre le cousin de l’autre parce qu’il est blessé, mais tout porte à croire que l’attaquant de 30 ans était simplement un transfert d’argent dans la transaction de Tyler Toffoli. Il deviendra joueur autonome à l’été.

William Lagesson : Acquis lundi des Oilers, il devra espérer une blessure à un autre défenseur pour jouer. À 26 ans, il n’est toujours pas établi dans la LNH et jouait en moyenne 12 minutes à Edmonton.

Justin Barron : Quand on disait que Lagesson aura besoin d’une blessure pour jouer, c’est notamment parce que Barron s’ajoute au groupe de défenseurs. S’il est prêt pour la LNH, il y aura de la place pour lui à droite avec le départ probable de Jeff Petry.

Emil Heineman : Attaquant de 20 ans acquis dans la transaction de Tyler Toffoli, il vient de signer un contrat de trois ans en Suède. Avec 16 points en 38 matchs, ce choix de deuxième tour en 2020 n’est pas encore dominant dans sa ligue.

Ty Smilanic : Un autre choix du repêchage de 2020, au troisième tour dans son cas, qui poursuit son développement à l’Université Quinnipiac, où il termine sa deuxième saison. Il totalise 22 points en 39 sorties et participera au Championnat national de la NCAA s’il est guéri à temps.

Sept choix au repêchage (deux de premier tour, deux de deuxième tour, un de quatrième tour, un de cinquième tour, un de septième tour) : De tous les joueurs nommés ci-dessus, Rem Pitlick et Justin Barron ont le plus de potentiel. Les actifs les plus intéressants acquis par le nouveau régime sont ensuite les deux choix de premier tour (Flames de Calgary en 2022, Panthers de la Floride en 2023).

Ils sont partis

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyler Toffoli

Tyler Toffoli : Hughes tente de dégager de l’espace sous le plafond salarial, mais au bout du compte, les 4,25 millions par saison que Toffoli touche jusqu’en 2024 sont sa seule économie au-delà de la présente saison. Il compte déjà 15 points en 17 matchs avec les Flames.

Ben Chiarot : Son départ était inévitable si le Canadien souhaitait faire de la place pour les jeunes Jordan Harris ou Kaiden Guhle du côté gauche de la défense. À 3,5 millions par saison, il constitue une aubaine, mais le contrat qu’il signera l’été prochain, à titre de joueur autonome de 31 ans, pourrait ne pas être aussi avantageux pour son équipe.

Artturi Lehkonen : Lui aussi pourrait obtenir une belle augmentation l’été prochain. Il viendra donner un solide coup de pouce au désavantage numérique de l’Avalanche du Colorado, qui est moyen cette saison. À 26 ans (27 à l’été), il a encore plusieurs belles saisons devant lui.

Brett Kulak : Comme Chiarot, lui aussi allait occuper un poste qui aurait pu revenir à un jeune l’an prochain. Avec un choix de deuxième tour sur la table, Hughes pouvait-il vraiment refuser l’offre des Oilers ?

Michael McNiven : Avec le jeune Cayden Primeau et le vétéran Kevin Poulin, il n’y avait plus de place pour lui à Laval.

Brandon Baddock : Un homme fort que Kent Hughes a envoyé à son ami Bill Guerin au Minnesota, afin d’obtenir le gardien Andrew Hammond et d’envoyer Primeau à Laval.

Arsen Khisamutdinov : Vous l’aviez oublié, lui ? Pas nous. Ce Russe, choix de sixième tour en 2019, a fait le trajet peu emprunté de Trois-Rivières à Riga cette saison.

Il est arrivé, et il est parti !

Andrew Hammond : Il quitte le Canadien avec un record d’équipe : le plus de victoires parmi les gardiens invaincus dans l’uniforme du Tricolore ! Le portier de 34 ans a remporté ses trois départs.

* Les statistiques ont été compilées avant les matchs de lundi.