Kaiden Guhle pourrait-il jouer avec le Canadien dès la saison prochaine ? Jeff Gorton et Kent Hughes n’ont pas exclu cette possibilité, mardi, lors d’une table ronde sur le réseau social Twitch.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Interrogés à savoir quels espoirs ont de bonnes chances de percer l’alignement la saison prochaine, les deux hommes n’ont nommé qu’un nom : Kaiden Guhle. Le défenseur de 20 ans cumule 40 points en 42 matchs dans la Ligue de l’Ouest (WHL) cette saison.

« Nous n’allons pas forcer des joueurs dans des situations pour lesquelles ils ne sont pas prêts, mais en même temps, nous n’allons pas restreindre des joueurs s’ils se montrent prêts pour cela », a expliqué Hughes.

Rappelons que l’état-major du Tricolore a profité d’un voyage à Edmonton, au début du mois de mars, pour assister à un match de l’Albertain, choix de premier tour en 2020 (16e au total).

« J’aime beaucoup son patin, il joue une game robuste. Je le vois jouer dans le style de Ben Chiarot », a imagé le DG.

Ce dernier a d’ailleurs ajouté qu’il s’attendait à ce que Guhle soit un « Canadien de Montréal pour longtemps ».

Roy, Harris, Norlinder, Schueneman

Plusieurs autres espoirs du Canadien ont été abordés lors de la table ronde. Entre autres, Joshua Roy, qui domine la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec 88 points en 46 matchs cette saison. Choix de cinquième tour en 2021, le Beauceron n’a que 18 ans.

« Il connaît une bonne saison, nous aimons ce qu’il fait et ce serait bien [qu’il joue à Montréal éventuellement], a dit Jeff Gorton. Le plus rapidement il pourra y arriver, le mieux ce sera. Nous sommes très heureux de la façon dont il joue et se développe. Je pense que nous nous assiérons avec lui bientôt pour voir quelle est la suite. »

Dans le cas du défenseur Jordan Harris, il prendra prochainement part au Championnat national de hockey masculin de la NCAA. Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir s’il signera avec le CH. Harris est l’espoir du Canadien le plus près de la LNH parmi ceux qui évoluent dans les rangs universitaires.

« Nous espérons qu’il signera avec nous, a réitéré Kent Hughes. […] Je connais Jordan depuis longtemps, j’ai été son entraîneur. Je connais sa famille. Il a joué avec et contre mon fils aîné depuis qu’ils ont 7 ou 8 ans. J’ai bon espoir que cette familiarité jouera en notre faveur. »

Au sujet du défenseur suédois Mattias Norlinder, choix de troisième tour en 2019, Hughes a été plutôt évasif. « Nous l’aimons ici en Amérique du Nord, a-t-il dit. Que ce soit à Laval ou Montréal, c’est une décision qui sera prise pendant le camp d’entraînement. »

Des éloges

Les deux dirigeants du CH ont aussi été élogieux à l’endroit de joueurs qui ont été rappelés de la Ligue américaine au courant de la saison, comme Michael Pezzetta et Corey Schueneman, et qui sont toujours avec l’équipe présentement.

« Son style de jeu est attirant pour les fans et ses patrons, a lancé Gorton au sujet de Pezzetta. Il est bon, il devient meilleur sur le plan des habiletés dernièrement. Kent et moi en parlions l’autre jour. Nous sommes impressionnés par où il se trouve et ce qu’il a fait. »

Quant à Schueneman, « il a été impressionnant depuis son rappel », a laissé entendre le VP aux opérations hockey.

« S’il peut continuer à jouer comme ça, nous aimerions le garder pour la suite, a-t-il poursuivi. Il joue bien la rondelle, il joue plus gros qu’il est et il peut lancer. C’est excitant de le voir jouer dernièrement. »

Hughes et Gorton ont, sans surprise, été peu bavards quand est venu le temps de parler des plans en vue de la prochaine saison morte et du marché des joueurs autonomes.

« Nous ne pouvons pas tout dire à tout le monde ! », a lancé Gorton en souriant.