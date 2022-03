Jordan Harris est l’espoir du Canadien le plus près de la LNH parmi ceux qui évoluent dans les rangs universitaires.

C’est maintenant confirmé : la saison des espoirs du Canadien Jordan Harris et Jayden Struble se poursuivra vendredi prochain.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’Université Northeastern a en effet été officiellement sélectionnée parmi les 16 équipes qui participeront au Championnat national de hockey masculin de la NCAA.

La tâche des Huskies sera toutefois costaude, puisqu’ils se frotteront à Western Michigan, l’école la mieux classée du quatuor d’équipes qui joueront les huitièmes et les quarts de finale à Worcester.

Les 16 équipes sont divisées en quatre groupes de quatre, soit les finales « régionales », qui auront lieu du 24 au 27 mars. Les gagnants de ces quatre groupes se retrouveront ensuite à Boston pour le Frozen Four, soit les demi-finales et la finale, les 7 et 9 avril.

Toutes ces étapes sont à élimination simple ; dès qu’une équipe perd un match, son tournoi est terminé.

Le duel entre Northeastern et Western Michigan aura lieu vendredi midi. Le gagnant disputera la finale régionale deux jours plus tard, le 27.

Harris est l’espoir du Canadien le plus près de la LNH parmi ceux qui évoluent dans les rangs universitaires. Il dispute actuellement sa quatrième et dernière saison, et tout porte à croire que les discussions se déroulent rondement avec la nouvelle direction du Canadien en vue d’un contrat professionnel.

« On espère s’entendre avec Jordan Harris quand sa saison prendra fin », a dit le directeur général du Canadien, Kent Hughes, en point de presse jeudi. Rappelons qu’en signant un contrat dès ce printemps, Harris pourrait en écouler la première saison même en jouant seulement quelques matchs, comme l’avait fait Ryan Poehling il y a trois ans.

Struble, lui, en est à sa troisième saison à Northeastern et pourrait donc rester une année de plus au collège. En entrevue avec La Presse en novembre dernier, il avait laissé entendre que l’obtention de son diplôme ne fera pas partie des « facteurs décisifs ». Bref, s’il se croit prêt à jouer chez les pros, il ne s’en empêchera pas pour terminer sa scolarité. « C’est possible d’obtenir mon diplôme à tout moment », avait-il dit.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES HUSKIES DE L’UNIVERSITÉ NORTHEASTERN Jayden Struble

Hughes est resté vague sur ses intentions avec Struble. « C’est un autre prospect à gauche. Il reste à voir s’il viendra l’an prochain ou la saison suivante. Ce sera à voir à la fin de sa saison », a dit le DG, jeudi.

Struble a surtout évolué à gauche cette saison, son côté naturel et là où c’est plutôt congestionné chez le CH. Derrière le vétéran Joel Edmundson, on retrouve en effet Alexander Romanov, membre régulier du top 4 du CH depuis quelques mois. Les jeunes Harris et Kaiden Guhle arrivent ensuite dans la hiérarchie, sans oublier Brett Kulak et Corey Schueneman, eux dont l’avenir est toutefois moins connu.

Cinq autres espoirs

Le Canadien comptera sept de ses espoirs à ce tournoi, répartis dans six équipes différentes. Aucun d’eux ne s’affrontera dès le premier tour.

Toujours à Worcester, l’Université du Minnesota et Rhett Pitlick (le frère de Rem) se frotteront à l’Université du Massachusetts vendredi soir.

À Albany, Sean Farrell et l’Université Harvard se mesureront à Minnesota State, jeudi midi.

Vendredi soir, à Allentown, c’est Ty Smilanic, nouveau venu dans la pépinière du CH, qui sera en action avec l’Université Quinnipiac, contre St. Cloud State, l’alma mater de Ryan Poehling et de Bret Hedican.

Enfin, à Loveland, au Colorado, l’Université du Minnesota-Duluth (Blake Biondi) affrontera Michigan Tech jeudi après-midi. Ce sera suivi d’un duel entre Denver (Brett Stapley) et l’Université du Massachusetts-Lowell. Il faudra aussi surveiller Stapley, qui en est à sa dernière année au collège, comme Harris. Le Canadien perdra donc ses droits s’il n’y a pas d’entente avant le 31 mai.

Espoirs du Canadien au Championnat national de la NCAA (buts-passes-points)

Université Northeastern

Jordan Harris

Défenseur, 21 ans, gaucher



Choix de 3e tour (71e au total) en 2018



5-15-20 en 38 matchs

Jayden Struble

Défenseur, 20 ans, gaucher



Choix de 2e tour (46e au total) en 2019



3-11-14 en 33 matchs

Université de Denver

Brett Stapley

Attaquant, 23 ans, droitier



Choix de 7e tour (190e au total) en 2018



15-25-40 en 37 matchs

Université Minnesota-Duluth

Blake Biondi

Attaquant, 19 ans, droitier



Choix de 4e tour (109e au total) en 2020



17-11-28 en 40 matchs

Université du Minnesota

Rhett Pitlick

Attaquant, 21 ans, gaucher



Choix de 5e tour (131e au total) en 2019



5-12-17 en 27 matchs

Université Quinnipiac

Ty Smilanic

Attaquant, 20 ans, gaucher



Choix de 3e tour (74e au total) en 2020 (Panthers de la Floride)



13-9-22 en 39 matchs

Université Harvard

Sean Farrell

Attaquant, 20 ans gaucher



Choix de 4e tour (124e au total) en 2020



9-17-26 en 23 matchs