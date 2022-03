L’ancien président de la Fédération internationale de hockey (IIHF), René Fasel, deviendra consultant auprès de la Ligue continentale de hockey (KHL), en Russie.

Nicholas Richard La Presse

Le bruit courait depuis quelque peu et les liens entre Fasel et la Russie n’ont jamais été dissimulés. Il avait par exemple été invité par le président russe Vladimir Poutine à son inauguration en 2018. Fasel avait aussi laissé sous-entendre à un média russe en 2019 qu'il pourrait se joindre à la KHL lorsqu'il ne serait plus président de l'IIHF. Plus récemment, il avait aussi critiqué la victoire finlandaise contre la Russie en finale olympique, qualifiant le match d'ennuyant en raison de son jeu défensif.

Ainsi, le Suisse sera impliqué auprès de la meilleure ligue de hockey russe à titre de consultant dans la gestion stratégique et du développement du circuit.

« Fasel a une riche expérience et est un expert du monde du hockey. La ligue va l’impliquer activement dans la résolution de ses problèmes stratégiques et de développement », a expliqué un communiqué de la KHL.

Fasel, âgé de 72 ans, a été président de l’IIHF de 1994 à 2021 et a été intronisé au Temple de la renommée de la Fédération en 2021.

Cette décision, surtout dans le contexte de la violente agression russe en Ukraine, a déplu à plusieurs observateurs du hockey mondial. L'analyse Gord Miller de TSN a d'ailleurs tweeté : « Si on se base sur les positions pro-russes (de Fasel) et sur ses critiques de la décision de l'IIHF de bannir les équipes russes des compétitions internationales, l'IIHF doit immédiatement lui retirer son titre honoraire de président à vie. »