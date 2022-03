Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Sur le troisième but des Blue Jackets, Nikita Zaitsev a échoué dans sa couverture de Roslovic devant le filet, ce qui lui a permis de marquer sur un retour de lancer de Patrik Laine.

Par ailleurs, les Sens ont possiblement perdu les services de leur défenseur numéro un, Thomas Chabot. Ce dernier a été blessé tôt en deuxième période après avoir encaissé une mise en échec de Kuraly. Il semblait ressentir de la douleur au bras droit. Chabot a été examiné au banc avant de revenir temporairement sur la glace. Il est ensuite rentré au vestiaire et n’est plus revenu au jeu.

Tyler Ennis a inscrit le seul but des Sénateurs dans la défaite, alors que le gardien Anton Forsberg a repoussé 32 tirs.

Eric Robinson et Sean Kuraly, dans un filet désert, ont aussi trouvé le fond du filet pour les Blue Jackets (31-27-3). Elvis Merzlikins a effectué 30 arrêts à son 40 e match de la saison.

Le Wild bat les Bruins 4-2

PHOTO HARRISON BARDEN, USA TODAY SPORTS Kirill Kaprizov (97) célèbre l’un de ces deux buts marqués lors de la rencontre.

Kirill Kaprizov a réussi deux buts alors que le Wild du Minnesota a vaincu les Bruins de Boston 4-2, mercredi.

Kaprizov en est à six matchs de plus d’un but cette saison, dont trois à ses sept dernières rencontres. Il mène les siens avec 32 filets.

Jordan Greenway a brisé l’égalité de 2-2 à 7 : 56 au troisième vingt, sur le rebond d’un tir de Jared Spurgeon.

Greenway marquait pour la deuxième fois en deux matchs.

Ryan Hartman a complété dans un filet désert.

Complice du deuxième but de Kaprizov, Mats Zuccarello a égalé un sommet personnel avec 61 points.

Il a eu ce total en 2014-15, avec les Rangers de New York.

Auteur de 24 arrêts, Cam Talbot a été battu par Craig Smith et Brad Marchand.

Jeremy Swayman a bloqué 30 tirs pour les Bruins, qui avaient remporté leurs trois derniers matchs.

Boston va jouer à Winnipeg vendredi.

Tyler Mason, Associated Press