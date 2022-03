Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Robert Thomas a inscrit son deuxième filet du match avec 2 : 38 à écouler au cadran et les Blues de St. Louis ont défait les Predators de Nashville 7-4, samedi, s’adjugeant du même coup une deuxième victoire d’affilée.

Thomas a aussi ajouté une passe à sa fiche pour les Blues, qui occupent le deuxième rang de la section Centrale et ont creusé à l’écart à cinq points devant les Predators pour l’obtention du premier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l’Ouest.

David Perron a aussi contribué deux buts, dont un dans un filet désert avec 1 : 57 à jouer. Justin Faulk a complété la marque avec un deuxième but dans un filet désert, 24 secondes plus tard.

Brandon Saad et Torey Krug ont obtenu un but et une mention d’assistance chacun pour les Blues, qui ont porté leur fiche à 2-0-1 cette saison contre les Preds. Jordan Kyrou a brillé avec trois mentions d’aide.

Le gardien Ville Husso a effectué plusieurs arrêts clés en troisième période contre les Predators, dont un tir à bout portant de l’enclave de Ryan Johansen. Il a conclu la partie avec 31 arrêts.

Matt Duchene a riposté avec deux buts, égalant un sommet personnel avec 31 au total cette saison, et il a ajouté une passe. Filip Forsberg et Johnsen ont inscrit un but et une mention d’assistance chacun pour les locaux, qui ont vu leur série de trois victoires prendre fin.

Associated Press