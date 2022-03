(Brossard) Les joueurs du Canadien n’ont pas simplifié la tâche du directeur général Kent Hughes au cours des dernières semaines.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Quelques membres de la formation montréalaise connaissent de bons moments depuis l’arrivée de Martin St-Louis derrière le banc et il serait facile pour Hughes de changer son fusil d’épaule à l’approche de la date limite des transactions.

Le défenseur Ben Chiarot a récolté deux buts et cinq aides en 10 matchs et il est employé pendant près de 24 minutes par rencontre. L’attaquant Artturi Lehkonen a pour sa part inscrit six buts à ses cinq derniers matchs.

Les deux sont les joueurs dont les noms reviennent le plus souvent dans les rumeurs de transaction. La date limite des échanges est le 21 mars.

« Avec la manière dont nous jouons, nous restons positifs, a affirmé l’attaquant Josh Anderson, vendredi. Nous jouons du bon hockey et je crois que nous compliquons la tâche de la direction, qui doit décider d’échanger ou non certains joueurs. »

Globalement, le Canadien présente un dossier de 7-5-0 sous les ordres de St-Louis, mais il a remporté sept de ses neuf dernières rencontres. Ces succès pourraient changer la perception de la direction envers le groupe qu’il a sous la main.

« Les gars qui ont signé des contrats à long terme avec l’équipe ne l’ont pas fait pour rien, ils veulent rester ici, a insisté Anderson, qui écoule la deuxième année d’un contrat de sept. Peut-être que certains joueurs ont connu des moments difficiles, mais n’oubliez pas que nous étions en finale de la Coupe Stanley l’an dernier. Ce n’est pas arrivé seulement par chance.

« Il y a beaucoup de bons éléments au sein de l’équipe. Nous devons simplement le prouver. »

Le Canadien disputera samedi un premier match sans restriction sur la capacité de spectateurs au Centre Bell depuis le 9 décembre. Le Kraken de Seattle sera de passage à Montréal pour une première fois dans son histoire.

Une question de confiance pour Lehkonen

L’avenir de Lehkonen avec le Canadien représente une question particulièrement épineuse. Le Finlandais âgé de 26 ans pourrait devenir joueur autonome avec compensation cet été.

Si son salaire de 2,3 millions US pouvait paraître énorme quand il semblait incapable de marquer dans un filet de soccer, il parait beaucoup plus raisonnable maintenant qu’il affiche 13 buts et 28 points au compteur.

Les éloges sont aussi nombreux à son sujet depuis quelques semaines.

St-Louis avait affirmé plus tôt qu’il était le type de joueur que l’on retrouve dans les équipes gagnantes. L’entraîneur-chef par intérim du Tricolore a de nouveau été élogieux, vendredi.

« Il fait beaucoup de choses qui ne paraissent pas sur une fiche de statistiques, mais qu’un entraîneur voit tous les jours, comme son éthique de travail à l’entraînement, a souligné St-Louis. Il peut aussi être productif par séquences. Quand je suis arrivé, il avait des chances, mais ça ne rentrait pas. Là, ça rentre. Il a un potentiel offensif, mais je ne peux pas dire à quel point il est haut. »

St-Louis a noté que la confiance était très importante pour un joueur dans la LNH, et qu’elle pouvait être contagieuse au sein d’un trio.

« Ça aide, et c’est vrai aussi quand les gars autour de vous ont confiance, a expliqué St-Louis. Si les trois joueurs n’ont pas confiance, ils vont avoir de la difficulté à produire. »

Depuis neuf matchs, Lehkonen se retrouve même avec un rôle régulier en avantage numérique.

« Il n’est pas reconnu comme un marqueur ou un joueur d’avantage numérique, mais il fait tout bien et présentement, il est récompensé, a noté son compagnon de trio Jake Evans. Au début de la saison, c’était frustrant parce qu’il jouait bien même si la rondelle ne rentrait pas. Maintenant, il est en train d’effacer les doutes à son sujet et il reçoit la reconnaissance qu’il mérite. »

Hughes devra donc décider si Lehkonen fait partie des plans d’avenir du Canadien ou s’il servira de monnaie d’échange d’ici la date limite des transactions.