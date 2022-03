PHOTO STACY BENGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Robertson, Schmaltz et Shesterkin sont les étoiles de la semaine

(New York) L’attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson, le joueur de centre des Coyotes de l’Arizona Nick Schmaltz et le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Robertson a réussi deux tours du chapeau consécutifs en route vers une récolte de sept buts en trois matchs, permettant aux Stars de demeurer invaincus pendant cette séquence.

Robertson a réussi son premier tour du chapeau en carrière – qu’il a complété en marquant son troisième but en carrière en prolongation – lors de son 100e match en carrière dans la LNH. Les Stars ont alors défait les Jets de Winnipeg 4-3, vendredi.

Il a conclu sa semaine de rêve avec un deuxième tour du chapeau, incluant le filet victorieux, dans un gain de 6-3 contre le Wild du Minnesota dimanche.

Pour sa part, Schmaltz a ajouté deux buts et cinq mentions d’aide à sa fiche dans la victoire de 8-5 des Coyotes contre les Sénateurs d’Ottawa samedi.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Shayne Gostisbehere (14) et Nick Schmaltz (8)

Il était alors devenu le premier joueur de la LNH à obtenir au moins sept points dans un match depuis Sam Gagner, qui avait amassé quatre buts et quatre passes dans un gain de 8-4 des Oilers d’Edmonton contre les Blackhawks de Chicago le 2 février 2012.

De son côté, Shesterkin a repoussé 106 des 111 tirs dirigés vers lui en route vers une fiche de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’efficacité de ,955. Les Rangers ont ainsi complété leur semaine d’activités en étant invaincus.