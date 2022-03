PHOTO FOURNIE PAR LES BLACKHAWKS VIA CHICAGO SUN-TIMES

Les Blackhawks de Chicago ont officiellement embauché Kyle Davidson à titre de directeur général, mardi, retirant du même coup son étiquette intérimaire et abandonnant ainsi l'idée d'engager un candidat venant de l'externe.

Associated Press

Davidson est avec les Blackhawks depuis qu'il a accepté un poste de stagiaire aux opérations hockey avec eux en 2010. L'homme âgé de 33 ans originaire d'Ottawa a aussi agi à titre d'analyste vidéo, de directeur des opérations hockey et d'adjoint au directeur général.

Davidson faisait partie des six candidats pour l'obtention du poste. L'organisation de l'Illinois a rencontré le directeur général adjoint des Hurricanes de la Caroline Eric Tulsky, l'ex-directeur général adjoint du du Canadien de Montréal Scott Mellanby, l'ex-directeur général des Oilers d'Edmonton Peter Chiarelli, le directeur général adjoint du Lightning de Tampa Bay Mathieu Darche et le directeur des opérations des Cubs de Chicago Jeff Greenberg.

Les ex-joueurs des Hawks Eddie Olczyk, Marian Hossa et Patrick Sharp ont aidé le directeur des opérations hockey Danny Wirtz et le président des opérations commerciales Jaime Faulkner dans le processus d'embauche. Mike Forde, l'ex-président exécutif de 'Sportsology' et ex-dirigeant du club de soccer de Chelsea, a aussi participé dans un rôle de conseiller.

Davidson avait accepté le poste de directeur général par intérim après la démission du directeur général Stan Bowman en octobre, à la suite des révélations d'une firme externe qui avait appris que l'équipe avait tenté d'étouffer une affaire d'agression sexuelle impliquant un entraîneur et un joueur de l'organisation pendant le parcours des Hawks en 2010.

Davidson a posé un premier geste significatif le 6 novembre, en congédiant l'entraîneur-chef Jeremy Colliton et en offrant le poste par intérim à Derek King. Il devrait normalement attendre la fin de la campagne avant d'annoncer sa décision sur l'avenir de King avec l'équipe.

Les Hawks (19-27-8) avaient commencé la saison en pouvant aspirer aux séries éliminatoires, mais ils ont encaissé neuf défaites d'affilée en début de saison et n'ont jamais pu rattraper le retard accumulé. Ils n'ont participé aux séries éliminatoires qu'une seule fois au cours des cinq dernières campagnes.

Davidson devra maintenant se pencher sur la date limite des transactions, le 21 mars. Les Hawks ont échangé leur choix de premier tour en 2022 aux Blue Jackets de Columbus en retour du défenseur Seth Jones en juillet dernier, et ils aimeraient bien pouvoir récupérer leur choix au prochain encan de la LNH.

Le gardien québécois Marc-André Fleury, le défenseur Calvin de Haan ainsi que les attaquants Dylan Strome et Dominik Kubalik pourraient bientôt changer d'adresse.