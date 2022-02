À son point de presse d’avant-match, lundi matin, Morgan Rielly s’est fait demander de parler de ses impressions à l’idée de jouer au Centre Bell pour la première fois de la saison.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le vétéran défenseur aurait pu opter pour la facilité et mentionner le retour des partisans pour le duel Maple Leafs-Canadien prévu en soirée. Mais il a plutôt évoqué lui-même les douloureux souvenirs de son équipe à Montréal.

« Tu repenses à tes expériences. Jouer ici en séries, ça ressort parmi nos expériences, mais pas pour les bonnes raisons… », a laissé tomber Rielly.

Les Leafs étaient certes revenus en matchs préparatoires, mais c’est un premier match « qui compte » à Montréal depuis cette folle série de mai 2021. Série qu’ils menaient 3-1, et qu’ils étaient à un but de gagner deux fois plutôt qu’un, lors des cinquième et sixième matchs. Les deux fois, ça s’est réglé en prolongation, en faveur de Montréal.

Les Leafs partaient donc en vacances sans même gagner un tour éliminatoire pour une cinquième année de suite.

Cette année, les revoici parmi l’élite de la LNH, forts d’une fiche de 32-13-3, qui leur vaut le 3e rang de la puissante Division atlantique. Une participation aux séries est virtuellement en poche, mais les Panthers et le Lightning sont durs à rattraper au sommet de la division…

Et qui dit séries dit transaction, à un mois de la date limite. Kyle Dubas en a conclu une cette fin de semaine, expédiant l’attaquant Nick Ritchie aux Coyotes contre l’attaquant Ryan Dzingel (soumis au ballottage) et le défenseur Ilya Lyubushkin.

On ne verra pas ce dernier à l’œuvre lundi, cependant, car il doit rejoindre sa nouvelle équipe sur la route, à Columbus, pour le duel de mardi.

« Je le connais très peu, car on a très peu vu les Coyotes ces deux dernières années, mais j’ai demandé à des amis et on me dit qu’il est robuste, bon défensivement et c’est ce qu’on recherche », a résumé Rielly, pendant l’entraînement optionnel de l’équipe.

C’est la question qui semble revenir chaque année. Le talent offensif des Leafs ne laisse aucun doute, mais c’est la hargne, la capacité à exceller quand le jeu se resserre au printemps qui semble faire défaut à cette équipe, année après année. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le nom de Ben Chiarot a parfois été associé aux Leafs dans différentes rumeurs.

PHOTO DARRYL WEBB, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ilya Lyubushkin lors d’un match contre le Canadien en janvier dernier.

Statistiquement, Lyubushkin n’a toutefois pas la feuille de route de Chiarot. Il jouait essentiellement au sein du troisième duo chez les Coyotes, une équipe dont la défense n’est pas exactement peuplée de candidats au trophée Norris.

« Quand t’espères aller loin, tu veux travailler sur tes faiblesses et il nous aide à cet effet, estime Rielly. C’est un gros gars, bon défensivement, qui bloque des tirs et qui est robuste. Je pense qu’il va bien cadrer avec nous. Chaque équipe a ses besoins. On essaiera de corriger nos lacunes. »

Cela dit, les Leafs font partie des bonnes équipes défensives dans la LNH cette saison. Leur moyenne de 2,73 buts accordés les place en effet au 6e rang du circuit. Ils viennent également au 6e rang en infériorité numérique (84,6 %). Pour ce qui est des chances de marquer à 5 contre 5, ils sont toutefois 14es (10,74 par tranche de 60 minutes, selon Natural Stat-Trick).

Il sera intéressant de voir si Kyle Dubas tentera d’autres transactions d’ici la date limite. La défense de l’équipe demeure petite si on la compare aux unités défensives du Lightning et du Canadien, les deux équipes finalistes l’an dernier. Derrière Rielly (220 lb) et Jake Muzzin (226 lb), les autres arrières font tous moins de 200 lb. Lyubushkin aidera en ce sens, à 208 lb.

Cela dit, les Leafs ont seulement effectué trois sélections — dont une seule dans le top 150 — au repêchage de 2021, et ils ne possèdent que trois sélections cette année aussi (1er, 2e et 7e tours). On devine que Dubas ne distribuera pas les choix et les espoirs allègrement, même s’il a repêché 12 espoirs en 2020.

Les retrouvailles

PHOTO NICK TURCHIARO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto

Par ailleurs, le duel de lundi marquera les retrouvailles entre Sheldon Keefe et Martin St-Louis.

Keefe a en effet joué 125 matchs dans la LNH, tous avec le Lightning, de 2000 à 2003. Il a donné ses premiers coups de patin à Tampa en même temps que St-Louis, embauché par le Lightning à l’été 2000.

« Je me souviens surtout de mon premier camp avec lui. Il essayait de s’établir dans la LNH. Il était bon, mais il avait besoin d’une chance et seule sa grandeur l’empêchait de l’obtenir. J’ai beaucoup appris de son processus. Il a eu sa chance et l’a tout de suite saisie. »

Keefe n’était pas particulièrement proche du nouvel entraîneur-chef par intérim du CH, mais il dit avoir échangé quelques textos depuis sa nomination.

« Je l’ai assez bien connu pour savoir que c’est une personne de qualité, un gars positif, enthousiaste, passionné. Avec la carrière qu’il a connue, s’il voulait une carrière dans le coaching, l’occasion allait se présenter à lui. »

Formation probable des Leafs