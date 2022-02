Martin St-Louis est le nouvel entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal. L’équipe en a fait l’annonce mercredi après-midi, quelques heures après avoir congédié Dominique Ducharme.

Guillaume Lefrançois La Presse

St-Louis, 46 ans, devient donc entraîneur-chef dans la LNH pour une première fois. Son unique expérience comme entraîneur dans le circuit se limite à une moitié de saison comme consultant avec les Blue Jackets de Columbus, en 2018-2019.

Selon le site Elite-Prospects, St-Louis occupait cette saison le poste d’entraîneur adjoint des 13 ans et moins des Rangers de Mid-Fairfield, au Connecticut.

Notons qu’il est nommé par intérim. Selon le confrère de Sportsnet Elliotte Friedman, St-Louis possède une entente qui le lie à l’équipe d’ici la fin de la saison, après quoi la situation sera réévaluée.

St-Louis a connu une fructueuse carrière de joueur, remportant une Coupe Stanley (2004), une médaille d’or olympique (2014) et deux trophées Art-Ross (2004 et 2013). Il a été admis au Temple de la renommée en novembre 2018.

« Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey, mais nous amenons en Martin un gagnant respecté et un homme dont les qualités de compétiteur sont reconnues par tous ceux qui ont croisé sa route », a déclaré le directeur général du Canadien, Kent Hughes, dans un communiqué.

Les liens sont nombreux entre St-Louis et le nouvel état-major du Canadien. Le fils aîné de St-Louis, Ryan, joue actuellement avec les fils de Hughes à l’Université Northeastern. St-Louis a également terminé sa carrière chez les Rangers de New York, pendant une saison et demie, au moment où Jeff Gorton – le vice-président aux opérations hockey du Canadien – y occupait le poste d’assistant-DG.

St-Louis remplacera donc Ducharme, son ancien coéquipier à l’Université du Vermont. Ils s’y sont croisés pendant deux saisons, de 1993 à 1995.

St-Louis, Hughes et Gorton s’adresseront aux médias jeudi matin à Brossard.