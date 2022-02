Consultez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Associated Press

Elvis Merzlikins a bloqué 18 des 25 tirs auxquels il a fait face. Joonas Korpisalo a pris le relais lors du troisième vingt et a réalisé 14 arrêts.

Patrik Laine, deux fois, Gustav Nyquist et Emil Bemstrom ont été les buteurs des Blue Jackets.

Sergei Bobrovsky a stoppé 32 tirs et a signé sa 23e victoire de la saison. Elle est venue aux dépens de son ancienne équipe avec qui il a disputé sept saisons.

Aleksander Barkov, Owen Tippett et MacKenzie Weegar ont également touché la cible. Reinhart a également été crédité d’une mention d’assistance.

Mason Marchment a marqué deux buts et a obtenu quatre aides en route vers une quatrième victoire consécutive pour les Panthers.

Jay Cohen, Associated Press

Alex Chiasson et Luke Schenn ont été les autres buteurs des Canucks, qui avaient perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Jaroslav Halak a fait 20 arrêts, Brock Boeser a inscrit un 12 e filet et les Canucks de Vancouver ont battu les Blackhawks de Chicago 3-1, lundi.

Brock Boeser (6), Jake McCabe (6) et Marc-André Fleury (29)

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS

Associated Press

Il est aussi venu en relève à Ruff pour trois rencontres en décembre et janvier, lorsque l’entraîneur-chef a reçu un résultat positif à la COVID-19.

Leeson Ruff est mort vendredi dans un hôpital de Warburg, en Alberta. Il était âgé de 88 ans et était malade. L’adjoint Alain Nasreddine a pris le relais.

L’entraîneur-chef des Devils du New Jersey, Lindy Ruff, ratait ce match et sera aussi absent lors du suivant des siens, à la suite du décès de son père.

Pavel Zacha, Nathan Bastien, Jesper Boqvist et Andreas Johnsson ont répliqué pour les Devils, qui perdaient un cinquième match consécutif.

Jason Spezza, Mitch Marner et Ilya Mikheyev ont signé les autres buts des Leafs.

Auston Matthews a réussi un tour du chapeau et les Maple Leafs de Toronto ont mérité un quatrième gain de suite, lundi, l’emportant 6-4 devant les Devils du New Jersey.

Morgan Rielly (44) et Auston Matthews (34)

Les Red Wings se sauvent avec la victoire en prolongation

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Jordan Oesterle (82) et Lucas Raymond (23)

Jordan Oesterle a marqué 2 : 11 après le début de la prolongation, lundi, donnant aux Red Wings de Detroit un gain de 2-1 contre les Ducks d’Anaheim.

Dylan Larkin a récolté un but et une aide pour aider les Red Wings à remporter un deuxième match à leurs six derniers duels. Alex Nedeljkovic a bloqué 14 tirs dans la victoire.

Rickard Rakell est le seul membre des Ducks qui a fait scintiller la lumière rouge.

John Gibson a réalisé 26 arrêts pour les Ducks, qui avaient remporté leurs deux derniers matchs.

En prolongation, Oesterle a dégainé sur réception d’une passe de Larkin et a fait mouche pour la première fois dans l’uniforme des Red Wings.

Associated Press