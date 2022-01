Jeff Petry n’a pas formellement demandé une transaction, foi de Kent Hughes. Mais le nouveau directeur général du Canadien est disposé à l’échanger « si ça fonctionne des deux côtés ».

Guillaume Lefrançois La Presse

Simon-Olivier Lorange La Presse

C’est ce que Hughes a indiqué dans une entrevue avec deux représentants de La Presse, dimanche après-midi, au Centre Bell.

On rappelle le contexte. Petry connaît, et de loin, sa pire saison depuis son arrivée à Montréal à l’hiver 2015. Hors glace, il vit aussi des moments difficiles puisque sa conjointe est repartie aux États-Unis avec leurs trois enfants, pendant les fêtes, sous prétexte que les mesures sanitaires en place au Québec sont trop lourdes.

Sachant cela, Hughes et Jeff Gorton ont rencontré Petry lors du dernier voyage, « au Colorado ou au Minnesota », a raconté Hughes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry

« On lui a dit : on est conscients de ce qui se passe dans ta vie. Ce n’est pas le contexte idéal pour jouer. En même temps, tu fais partie de cette équipe. S’il y a une chance que ça fonctionne des deux côtés pour t’échanger, on va t’échanger. Mais jusqu’à ce que cette situation se présente, tu fais partie du Canadien et tu dois faire ton maximum. »

On joue peut-être sur les mots, mais Hughes assure tout de même que le numéro 26 n’a pas demandé à être échangé. « Mais ce n’est pas un contexte idéal et en ce moment, on ne voit pas de changement à venir avec la COVID. Ce sera une relation difficile pour [Petry et sa conjointe].

En plus, Jeff n’est pas le plus jeune joueur au monde. Si ça se présente, qu’on peut améliorer l’avenir de notre équipe et améliorer les circonstances pour Jeff, on va le faire. Sinon, Jeff fait partie du Canadien. Kent Hughes, directeur général du Canadien

Cela dit, Hughes peut bien vouloir rendre service à son joueur en l’échangeant à une équipe américaine, le contrat est un obstacle de taille. Petry écoule actuellement la première année d’un contrat de quatre ans, qui compte pour 6,25 millions de dollars sous le plafond salarial. Avec un plafond qui restera fixe ou qui augmentera à peine, plusieurs équipes sont trop coincées pour accepter un tel contrat.

Petry ne compte que 5 points en 36 matchs et montre un différentiel de -8. Au-delà des chiffres, des évènements comme celui survenu samedi, quand il n’a rien fait pour défendre son gardien, Samuel Montembeault, qui venait de se faire frapper par Zack Kassian, trahissent ce que plusieurs perçoivent comme un désengagement envers l’équipe.

Hughes a toutefois tenu à relativiser les situations difficiles que peuvent vivre certains joueurs.

« J’en parlais avec Jeff [Gorton] aujourd’hui. Je suis conscient que ce n’est pas facile pour les joueurs et les coachs. Mais en même temps, ce sont des joueurs professionnels de hockey. Il y a des gens dans la vie qui ont des circonstances pas mal plus difficiles que ce qu’on a ici à Montréal. Des fois, c’est une question de contexte. »