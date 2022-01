Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Sans les principaux ailiers Mark Stone et Max Pacioretty, et en attendant l’arrivée de Jack Eichel, les Golden Knights ont entrepris leur périlleux voyage dans l’est des États-Unis sur une bonne note. Ils affronteront ensuite les Hurricanes de la Caroline, les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay.

Lehner a dû trimer dur, particulièrement lors d’un double désavantage numérique qui a duré 1 : 57 en début de deuxième période. Il a repoussé trois tirs des Capitals lors de cette séquence, dont un puissant lancer d’Alex Ovechkin, qui devra patienter un peu plus longtemps avant de célébrer son 30 e but de la saison.

Ryan Getzlaf a fourni un but et une passe pour les Ducks, qui vont jouer leurs trois prochains matchs au Canada.

Adam Fox marque le but de la victoire en tirs de barrage pour les Rangers

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Adam Fox et Igor Shesterkin

Adam Fox a tranché le débat en sixième ronde de la séance de tirs de barrage pour permettre aux Rangers de New York de défaire les Kings de Los Angeles 3-2, lundi soir. Il s’agit d’un neuvième gain en 12 matchs pour les « blue shirts ».

Chris Kreider est devenu le premier joueur à inscrire 30 buts cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Barclay Goodrow a aussi marqué et Artemi Panarin a obtenu deux mentions d’aide. Igor Shesterkin a bloqué 28 tirs pour mériter sa 20e victoire cette saison.

Blake Lizotte et Alex Iafallo ont enfilé les deux buts des Kings en deuxième période. Jonathan Quick a été solide devant le filet avec 34 arrêts, mais ce ne fut pas suffisant. Les Kings ont encaissé une quatrième défaite en cinq matchs.

En tirs de barrage, Anze Kopitar et Panarin ont marqué en troisième ronde. Puis, la recrue Quinton Byfield et le jeune Alexis Lafrenière ont marqué à leur tour en cinquième ronde. Finalement, Shesterkin s’est dressé devant Arthur Kaliyev en sixième ronde et Fox a mis fin au match avec une superbe feinte et un tir du revers parfait dans le haut du filet.

Les Rangers avaient entrepris la prolongation en avantage numérique puisqu’une punition à Kempe n’avait pas pu être écoulée avant la fin de la troisième période. Après sa sortie du banc de punition après 46 secondes de jeu, les deux équipes ont joué toute la prolongation à 4-contre-4, car les arbitres n’ont jamais sifflé de la période. Les Rangers ont réussi à prendre cinq tirs et les Kings ont répliqué avec deux.

En retard par un but avec 5 : 45 à faire en troisième, les Rangers ont créé l’égalité 2-2 quand Goodrow a fait dévier un tir de la pointe de Panarin.

Les esprits se sont échauffés en fin de première période quand l’ancien des Rangers, Brendan Lemieux, a frappé Ryan Lindgren par-derrière. Alors que ses coéquipiers se précipitaient tous à sa défense, Lindgren s’est relevé et a asséné un double-échec à Lemieux, ce qui lui a valu une punition de deux minutes. Lemieux, lui, a reçu une punition majeure pour avoir donné de la bande et a été expulsé pour inconduite.

Le but de Kreider lui a permis de prolonger à six sa série de parties avec au moins un but. Au cours de cette séquence, il a cumulé neuf buts et deux aides. Ses coéquipiers Panarin et Fox ont de leur côté prolongé leur série de matchs avec au moins un point à cinq et six respectivement.

Vin A. Cherwoo, Associated Press