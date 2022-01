S’il y en a un pour qui la pause dans le calendrier du Canadien est arrivée à point nommé, c’est bien Jeff Petry.

Guillaume Lefrançois La Presse

Pour ceux qui les auraient oubliés, un rappel des indicateurs du défenseur jusqu’ici cette saison : aucun but, deux passes, un différentiel de -7, un temps d’utilisation en chute libre dans les derniers matchs avant Noël, passant même sous les 20 minutes un soir à Buffalo.

C’est ce même Petry qui, frustré, après la défaite du 14 décembre à Pittsburgh, avait lancé que l’équipe n’avait « pas de structure », un commentaire perçu par plusieurs comme une flèche envers Dominique Ducharme.

Ce Petry cassant était chose du passé, mardi, pour sa première rencontre avec les médias depuis l’après-match à Pittsburgh. C’est plutôt le Petry affable, celui qu’on a principalement connu depuis son arrivée à Montréal en 2015, qui était de retour.

« C’était bien de prendre un peu de recul, m’éloigner de tout ce qui touche le hockey pendant un certain temps, a admis le vétéran de 34 ans, en visioconférence, mardi. Ce n’était pas dans les meilleures circonstances, mais c’était une belle occasion de passer du temps en famille, de faire le vide, d’oublier ce qui s’est passé, de récupérer physiquement et mentalement. J’espère que ça m’aidera à trouver des solutions et jouer mieux. »

Petry a participé à un premier entraînement avec ses coéquipiers, avant de sauter dans l’avion à destination de Boston, la première de sept escales d’un long voyage aux États-Unis. Le numéro 26 était de retour au sein d’une unité de l’avantage numérique, lui qu’on voyait de moins en moins souvent à 5 contre 4 avant Noël.

Sa présence dans la formation mercredi n’est pas encore confirmée. C’est qu’il a contracté la COVID-19 pendant les fêtes aux États-Unis ; un test pris le 26 décembre, afin de pouvoir rentrer à Montréal depuis son domicile du Michigan, lui a confirmé son diagnostic.

Le problème : il n’avait pas son équipement de hockey, donc il n’a pas pu patiner. « Dans un sens, j’étais chanceux d’être là plutôt qu’à Montréal, car j’ai un gym et un vélo, je pouvais m’entraîner et garder la forme malgré tout », a-t-il noté.

Il devait ensuite attendre 14 jours après son résultat positif pour rentrer au Canada, ce qui explique pourquoi il est seulement revenu lundi.

Petry fait maintenant partie des joueurs qui feront l’objet d’une décision mercredi matin, à Boston, en vue du match contre les Bruins. « J’ai aimé ce que j’ai vu aujourd’hui, il patinait bien, il avait de l’énergie », a constaté Ducharme.

Le Tricolore comptait sept défenseurs sur la patinoire mardi. Un huitième, Alexander Romanov, rejoindra l’équipe à Boston, lui qui est « coincé » en Floride depuis qu’il y a reçu un test positif à la COVID-19. L’équipe l’avait soumis au protocole de la COVID-19 le 1er janvier.

Sans sa famille

Voilà pour le court terme. À long terme, cependant, il sera intéressant de suivre l’évolution de la situation de Petry.

Sur Instagram, sa conjointe a en effet annoncé qu’elle et leurs trois enfants resteront au Michigan d’ici la fin de la saison. « Nous espérons un retour à la normale à l’automne, mais en ce moment, je suis simplement reconnaissante que nous ayons l’option de rester ici, où nos garçons auront un mode de vie plus "normal" (NDLR : les guillemets étaient dans sa publication) et sain », a écrit Julie Petry.

C’est évidemment le genre de décision qu’un père de famille ne prend sans doute pas à la légère. La saison dernière, Eric Staal avait d’ailleurs passé l’entièreté de la saison loin de sa famille, une situation qui semblait peser lourd sur lui. Le vétéran n’a pas encore signé de contrat cette saison.

« Chaque situation est unique, a rappelé Petry. Il y a des célibataires, des gars qui ont une famille, qui ont des enfants à l’école ou qui ne vont pas encore à l’école. Notre famille a pris une décision difficile, mais qu’on pensait être la meilleure pour les enfants et ma femme. Ce n’est pas une décision facile, mais on se sentait à notre aise de la prendre. »

Price pas dans ce voyage

Enfin, Ducharme a offert une mise à jour sur Paul Byron, Brendan Gallagher et Carey Price, trois de ses vétérans sur la touche.

Aucun des trois n’était attendu à bord de l’avion vers Boston. Du lot, Byron est cependant le plus près d’un retour avec l’équipe, lui qui a contracté la COVID-19 récemment, au moment où il s’approchait d’un retour au jeu.

Gallagher pourrait se pointer « plus tard dans le voyage », tandis qu’il ne s’attend pas à ce que Price rejoigne l’équipe.

Rappelons que le Tricolore disputera au minimum ses sept prochains matchs à l’étranger, un périple qui se conclura le 24 janvier au Minnesota. Il ne s’agit toutefois pas du plus long voyage de l’histoire de l’équipe ; la saison 1968-1969 s’était amorcée par 8 matchs en 18 jours sur la route, un voyage qui aurait, selon des sources plus ou moins fiables, inspiré Steve Miller à écrire Rock’n Me.