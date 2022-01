Lafrenière obtient un but et une passe dans une victoire 4-1 des Rangers

(New York) Chris Kreider a inscrit son 20e but de la campagne et les Rangers de New York ont battu les Oilers d’Edmonton 4-1, lundi soir, pour signer une troisième victoire consécutive.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Ryan Strome a récolté un but et deux aides alors qu’Alexis Lafrenière et Barclay Goodrow ont tous les deux amassé un but et une mention d’assistance pour les Rangers, qui ont gagné pour une quatrième fois à leurs six dernières sorties.

Adam Fox a préparé deux buts des New-Yorkais, qui ont pris le premier rang de la section Métropolitaine et du classement général de la LNH, car dans les deux cas ils détiennent le bris d’égalité avec les Capitals de Washington.

Alexandar Georgiev, qui disputait un premier match en deux semaines et demie, a repoussé 33 rondelles pour obtenir une première victoire depuis le 10 décembre. Il montre un dossier de 6-3-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,72 cette saison.

Ryan McLeod a marqué l’unique but des Oilers, qui présentent une fiche de 2-8-2 à leurs 12 dernières parties après avoir amorcé la campagne avec un dossier de 16-5-0. Mikko Koskinen a réalisé 24 arrêts.

Les Rangers ont blanchi de la feuille de pointage les joueurs étoiles des Oilers Connor McDavid et Leon Draisaitl. Ils sont actuellement les deux meilleurs pointeurs de la LNH.