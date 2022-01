Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Les Hurricanes l’emportent grâce à une remontée importante

Brady Skjei et Steven Lorentz ont tous les deux inscrit deux buts et les Hurricanes de la Caroline sont venus de l’arrière pour vaincre les Blue Jackets de Columbus 7-4, samedi.

Les Hurricanes ont touché la cible quatre fois dans un intervalle de 3 : 57 au troisième engagement pour effacer un retard de 4-2. Ils ont marqué cinq buts dans la période.

Ethan Bear fait bouger les cordages pour donner les devants 5-4 aux Hurricanes et Lorentz a porté le pointage à 6-4 seulement 69 secondes plus tard. Andrei Svechnikov a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Nino Niederreiter a également enfilé l’aiguille pour les Hurricanes. Seth Jarvis et Vincent Trocheck ont tous deux préparé deux réussites de leur équipe.

Gustav Nyquist, qui disputait un 600e match en carrière dans la LNH, a récolté un but et une assistance pour les Blue Jackets. Alexandre Texier a aussi obtenu un but et une aide tandis que les défenseurs Zach Werenski et Adam Boqvist ont fait mouche une fois chacun.

Daniil Tarasov a effectué 31 arrêts en deux périodes pour les Blue Jackets avant de quitter la rencontre en raison d’une blessure au bas du corps. Elvis Merzlikins a repoussé 11 lancers au troisième tiers.

Associated Press