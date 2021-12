Les joueurs positifs à la COVID-19, mais sans symptômes, pourront désormais se soumettre à une quarantaine plus courte.

La Ligue nationale a emboîté le pas à la NFL et à la NBA : les joueurs positifs à la COVID-19, mais sans symptômes, pourront se soumettre à une quarantaine plus courte.

Guillaume Lefrançois La Presse

Dans une note interne obtenue par le journaliste Frank Seravalli, la LNH a en effet informé les équipes que la quarantaine des joueurs infectés passera de 10 à 5 jours, à certaines conditions.

Au bout de cinq jours, un joueur pourrait donc mettre fin à sa quarantaine si ces conditions sont réunies :

- le joueur doit être asymptomatique, ou ses symptômes doivent être « en train de disparaître »

- il obtient un résultat négatif à un test PCR

- il obtient le feu vert du médecin de l’équipe

- les autorités locales permettent qu’il sorte de son isolement

Ce dernier point est crucial, car aux États-Unis, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a permis cette même réduction de la quarantaine de 10 à 5 jours. Or, au Canada, une personne positive à la COVID-19 doit encore s’isoler pendant 10 jours.

Ce chevauchement des juridictions sera donc intéressant à suivre. Chez le Canadien, par exemple, l’attaquant Paul Byron et le gardien Cayden Primeau, qui sont actuellement avec l’équipe aux États-Unis, ont été placés mercredi sur la liste des joueurs absents en raison de la COVID-19.

S’ils ont bel et bien produit un test positif, ils devront donc s’isoler cinq jours, puis pourront sortir de leur isolement aux États-Unis. Cela dit, dans cinq jours, l’équipe sera théoriquement de retour à Montréal, où la règle des 10 jours s’applique.

Cet amendement au protocole de la LNH s’applique aux joueurs adéquatement vaccinés, c’est-à-dire à tous les joueurs à l’exception de l’attaquant des Red Wings de Detroit Tyler Bertuzzi, qui a refusé le vaccin contre la COVID-19.