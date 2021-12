(Tampa) Il n’y a pas de victoire morale au hockey, ni nulle part ailleurs, mais la défaite du Canadien, mardi soir à Tampa, ressemble un peu à ça.

Richard Labbé La Presse

Sur la feuille de match officielle, il y avait plusieurs noms qui n’y étaient pas au moment où cette équipe était en pleine finale au même endroit. Il y avait deux joueurs qui en étaient à un premier match à vie chez les grands. Il y avait bien des joueurs qui, en temps normal, n’auraient pas été ici, mais quelque part dans la Ligue américaine.

Malgré tout, le Canadien a pu se rendre en prolongation, récolter un point et perdre par la marque de 5-4 face au Lightning.

Bien sûr, le club de Tampa a ses propres défis – les deux gardiens sont soumis au protocole de la COVID-19, entre autres –, mais le Canadien avait à sa ligne bleue des Corey Schueneman, des Sami Niku, des Kale Clague (il a marqué !) et des Brett Kulak.

Dans de telles circonstances, perdre à Tampa par un seul but, ce n’est pas trop gênant.

On a été en mesure d’offrir une bonne compétition pendant toute la soirée. On est revenus de l’arrière lors de la troisième période. On s’est battus. C’est le genre d’effort qu’on voulait donner, c’est certain. Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien

Dans ce genre de saison, où le bateau coule tous les jours ou presque, il est important de pouvoir s’accrocher à quelque chose, souvent au potentiel des plus jeunes. Le match de mardi soir aura servi au moins à ça.

D’abord avec Rafaël Harvey-Pinard. Sans doute inspiré par les succès de sa sœur, ce jeune homme est en train de bâtir ses propres succès. On avait déjà remarqué son penchant pour aller au filet, son côté « petit Gallagher », si cela est possible, et mardi soir, c’est précisément cette qualité qui lui a permis d’obtenir son premier but dans la LNH.

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Sami Niku (15) et Rafaël Harvey-Pinard (49)

« Je suis très content de mon but, c’est un sentiment incroyable, a-t-il admis en fin de soirée. J’aurais voulu terminer avec la victoire, j’aurais encore mieux dormi avec une victoire en fin de match…

« Lors de la première période, il y avait le stress, j’étais un peu moins confiant avec la rondelle. Après la première période, le stress est juste parti. Ç’a commencé à mieux aller pour moi, pour notre trio en général aussi. On a créé beaucoup de chances de marquer dans la zone adverse, on a mis beaucoup de pression sur leurs défenseurs. En général, je suis quand même content de notre match. »

Harvey-Pinard fait partie de ces jeunes qui devraient pouvoir rester encore un peu, COVID-19 ou pas. Avec lui, d’autres ont aussi profité de ce mardi soir à Tampa pour se faire remarquer, dont Michael Pezzetta et Lukas Vejdemo, qui a réussi le deuxième but de sa carrière dans la LNH.

Est-ce que le Canadien méritait mieux ? Sans doute. Ce n’est pas notre genre de blâmer les arbitres, ce que nous ne ferons pas ici, mais bon, il y a parfois de mauvaises décisions qui se prennent, et souvent, ces mauvaises décisions font mal aux mauvaises équipes. C’est la roue de la malchance qui tourne sans arrêt.

Est-ce que le but de Brendan Gallagher aurait dû compter ? Probablement. Mais pire encore, Steven Stamkos a fait trébucher Jake Evans en prolongation, ce qui a mené à un surnombre en faveur du Lightning. Dans n’importe quelle ligue sérieuse, c’est une pénalité, ça, mais bon, il y a de ces fois où les mots LNH et « ligue sérieuse » ne vont pas très bien ensemble.

Ce fut l’une de ces fois.

« C’est sûr que c’est décevant de finir la partie comme ça, a noté David Savard. Les jeunes ont embarqué et ils ont extrêmement bien joué. Tout le monde avait l’air confortable sur la patinoire, c’était le fun à voir. »

C’était le fun à voir, en effet. Pour les partisans du Canadien, c’est sans doute tout ce qui compte. Parce que c’est tout ce qui reste.

Dans le détail

Bonne soirée pour Montembeault

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Samuel Montembeault

Devant le filet du Canadien mardi soir, c’est Samuel Montembeault qui était chargé de la mission de repousser les tirs du Lightning. Le gardien québécois, qui en était à un premier départ depuis le 26 novembre, s’est fort bien acquitté de la tâche, lui qui a reçu 37 tirs, et qui a dû effectuer plusieurs arrêts très solides. En fin de match, après le but égalisateur de Corey Perry avec seulement 20 secondes à faire au match, le gardien québécois a été capté par les caméras en train de pousser un juron qui rimait avec Fernand Gignac. « Il a joué extrêmement bien ce soir, a dit David Savard à son sujet. Je pense que ç’a été notre meilleur joueur sur la patinoire. Il a fait de gros arrêts en avantage numérique, sur deux échappées aussi. C’est vraiment décevant de ne pas pouvoir aller chercher la victoire pour lui. »

Un premier départ cette saison pour Lagacé

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Maxime Lagacé (33) fait un arrêt derrière Ryan Poehling (25)

Il n’y a pas que chez le Canadien où ça tombe comme des mouches. C’est un peu la même chose aussi du côté du Lightning de Tampa Bay. Ainsi, les champions ont dû amorcer la journée de mardi sans leurs deux gardiens, partis sur le protocole de la COVID-19, et devant cet état des choses, c’est le gardien québécois Maxime Lagacé qui a été appelé en renfort. Lagacé en était donc à un premier départ devant un filet de la LNH depuis le 8 mai, alors qu’il était un membre des Penguins de Pittsburgh. Au final, il a récolté sa première victoire de la saison en faisant face à 31 tirs, et il a offert une performance qui pourrait, peut-être, lui rouvrir les portes de la LNH.

Byron pour bientôt, Smith-Pelly sous contrat

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Paul Byron

Au rayon de la santé, et dans tous les rayons pour être bien honnête, il n’y a pas souvent eu de bonnes nouvelles pour le Canadien depuis le début de la saison. Mais en voici une, tout de même : Paul Byron prépare son retour. Le petit attaquant, qui n’a toujours pas joué cette saison en raison d’une opération à la hanche, a pris part à l’entraînement de mardi matin à Tampa, et son retour au jeu ne saurait tarder. « C’est une question de temps », a expliqué l’entraîneur Dominique Ducharme à son sujet. Enfin, dans le département des choses qu’on ne croyait pas avoir à écrire en 2021, mais nous y voici quand même : l’attaquant Devante Smith-Pelly est de retour dans l’organisation du Canadien. Celui qui avait porté le maillot du club en 2014-2015 et 2015-2016 a dit oui à un contrat d’essai avec le Rocket, dans la Ligue américaine.

En hausse : Rafaël Harvey-Pinard

Dur de faire mieux que ça, avec un premier but à son premier match dans la LNH. En plus du but, une bonne performance aussi dans l’ensemble.

En baisse : Brett Kulak

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Brett Kulak

Ce fut une soirée très difficile pour Kulak, pour qui ça allait bien trop vite bien trop souvent.

Le chiffre

4

Le nombre de tirs réussis par David Savard, le maximum obtenu par un joueur du CH mardi soir.

Ils ont dit

Tout le monde a embarqué dans le bateau et tout le monde a poussé dans la même direction… J’ai aimé l’effort de notre groupe, je pense qu’on a travaillé fort. On n’a jamais lâché. David Savard

C’est beaucoup d’émotions, c’est des frissons, c’est toujours le fun de compter un but, mais de le compter dans la LNH, c’est un feeling assez incroyable, c’est un mélange d’émotions… Ce qui m’a marqué, c’est la vitesse du jeu, le temps pour prendre des décisions. Le jeu se déroule rapidement, les gars sont forts physiquement. La leçon : un match, ce n’est jamais terminé, on l’a vu avec un mauvais bond à la fin. Rafaël Harvey-Pinard

J’étais vraiment nerveux au début du match, un peu rouillé aussi. Ça faisait près d’un mois que je n’avais pas eu de départ, même que je n’avais pas été impliqué dans un match tout simplement, aussi en revenant d’un congé des Fêtes… Plus le match allait, mieux je me sentais. J’ai fait quelques bons arrêts en fin de deuxième période et en troisième pour me donner confiance, et ç’a bien été pour le reste du match. Samuel Montembeault