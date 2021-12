Consultez les comptes-rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Jonathan Marchessault donne la victoire aux Knights

Jonathan Marchessault a marqué lors de la troisième vague des tirs de barrage et les Golden Knights de Vegas ont défait les Rangers de New York 3-2, vendredi soir.

Brett Howden a amassé un but et une aide alors que Dylan Coghlan a ajouté un but en temps réglementaire pour les Golden Knights, qui ont signé une quatrième victoire consécutive.

Laurent Brossoit a repoussé 27 rondelles pour la formation de Las Vegas, qui a gagné sept de ses huit derniers matchs.

Mika Zibanejad et Chris Kreider ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour les Rangers, qui ont perdu quatre de leurs six dernières parties après avoir connu une séquence de sept triomphes.

Alexandar Georgiev, qui effectuait un sixième départ en remplacement d’Igor Shesterkin, blessé, a bloqué 28 lancers.

Après que les attaquants des Golden Knights Nicolas Roy et Evgenii Dadonov ainsi que les attaquants des Rangers Kaapo Kakko et Zibanejad eurent été stoppés lors des deux premières rondes de la fusillade, Marchessault a fait mouche. Brossoit a confirmé la victoire des siens en fermant la porte à Ryan Strome.

Vin A. Cherwoo, La Presse Canadienne