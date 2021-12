Le match de jeudi soir entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie a été joué à huis clos au Centre Bell.

La Ligue nationale de hockey a annoncé vendredi que le duel entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston, prévu samedi au Centre Bell, a été reporté.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le match sera remis à l’horaire à une date indéterminée.

Le circuit précise que le Tricolore poursuivra sa saison lundi, contre les Islanders, à New York.

Les Bruins sont aux prises avec une éclosion dans leur vestiaire. Sept de leurs joueurs sont en arrêt en raison de la COVID-19. Ces sept joueurs sont les attaquants Brad Marchand, Patrice Bergeron, Craig Smith, Anton Blidh, Trent Frederic et Oskar Steen, et le gardien Jeremy Swayman. Steen venait en fait d’être rappelé, justement en raison de l’éclosion, quand il a été placé en arrêt de travail.

Les Bruins ont tout de même disputé leur match de jeudi, contre les Islanders, mais sont restés à New York pour la nuit plutôt que de rentrer à Montréal directement. Ils se sont inclinés 3-1. Ils doivent maintenant rentrer à Boston vendredi et on ignore toujours s’ils disputeront leur match de dimanche, prévu à Ottawa contre les Sénateurs.

De son côté, le CH jouait également jeudi, à Montréal, un match disputé à huis clos. Après la rencontre, Jonathan Drouin s’était dit mal à l’aise à l’idée d’affronter une équipe aux prises avec une éclosion.

« C’est une question difficile… Je ne suis pas tant à l’aise de jouer avec des gens qui ont peut-être la COVID. Quand tu es rendu à sept gars dans l’équipe… Demain matin, il peut y en avoir trois autres. Moi, je ne me sens pas à l’aise de jouer avec ça. Ce n’est pas ce qu’on s’était fait dire cette année avec les vaccins. C’est sûr que les choses changent avec des moments comme ça. Mais ce n’est pas vraiment idéal. »

De son côté, le Canadien ne compte actuellement aucun cas actif de COVID-19 parmi les joueurs. Deux d’entre eux, Brendan Gallagher et Sami Niku, ont récemment repris l’entraînement sur glace après avoir été infectés. Ils pourraient revenir au jeu lundi.

La saison dernière, le Tricolore avait aussi dû reporter des matchs en raison de la COVID-19. En mars, les attaquants Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia avaient été touchés, et cinq matchs avaient été reportés. Les joueurs du CH n’étaient alors pas encore vaccinés contre le virus.