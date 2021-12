Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Mark Didtler, Associated Press

Il a récolté au moins un point lors de ses six dernières rencontres (neuf points au total).

Victor Hedman a touché la cible et Alex Killorn a également trouvé le fond du filet pour le Lightning, qui s’est vengé d’une défaite de 4-0 subie à Ottawa, samedi.

Stamkos et Martin St-Louis (953) sont les seuls joueurs du Lightning à avoir atteint le plateau des 900 points.

Andrei Vasilevskiy a établi le record de victoires dans une année et Steven Stamkos a amassé son 900 e point, jeudi, lors d’une victoire de 2-1 du Lightning de Tampa Bay contre les Sénateurs d’Ottawa.

Associated Press

Il s’agit d’Aaron Ekblad, Frank Vatrano, Sam Bennett, Radko Gudas, Ryan Lomberg, Brandon Montour et Carter Verhaeghe.

Jonathan Quick a fait 41 arrêts. Il n’a cédé que devant Matt Kiersted, auteur d’un premier but dans la Ligue nationale.

Olli Maatta a réussi un premier but en 75 matchs et Arthur Kaliyev a été l’autre buteur des Kings, qui ont une fiche de 3-0-1 depuis quatre matchs.

Anze Kopitar et Dustin Brown ont marqué au deuxième tiers, jeudi, permettant aux Kings de Los Angeles de filer vers un gain de 4-1 face aux Panthers de la Floride.

Bob Sutton, Associated Press

Résultat du protocole en lien à la COVID-19, la Caroline se débrouillait sans Sebastian Aho, Andrei Svechnikov, Jordan Staal, Ian Cole, Seth Jarvis et Steven Lorentz.

Sam Gagner, Dylan Larkin et Tyler Bertuzzi ont riposté pour les Wings, tandis qu’Alex Nedeljkovic a stoppé 29 tirs.

Jesperi Kotkaniemi, Teuvo Teravainen et Martin Necas ont récolté deux passes chacun.

Tony DeAngelo, Jack Drury et Vincent Trocheck ont signé les autres buts des Hurricanes.

Le deuxième but de Niederreiter a brisé l’impasse de 3-3, au début de la troisième période.

PHOTO CHRIS SEWARD, ASSOCIATED PRESS

Allan Kreda, Associated Press

Mackenzie Blackwood a fait 25 arrêts pour le New Jersey, qui perdait un quatrième match de suite.

Max Pacioretty n’a pas marqué, et ce pour la première fois en huit matchs.

Auteur de 23 arrêts, Robin Lehner a été déjoué par Hughes, Tomas Tatar et Jimmy Vesey.

Dylan Coghlan, William Carrier et William Karlsson ont marqué avant lui, après un but de Jack Hughes des Devils.

Nicolas Roy a ponctué la poussée de quatre buts sans réplique des Golden Knights, jeudi, alors que Vegas a eu raison de Devils du New Jersey au compte de 5-3.

PHOTO BILL KOSTROUN, ASSOCIATED PRESS

Gain des Islanders 3-1 face aux Bruins

PHOTO COREY SIPKIN, ASSOCIATED PRESS Semyon Varlamov (40) et Brock Nelson (29)

Anthony Beauvillier a obtenu un quatrième but cette saison et les Islanders de New York ont prévalu 3-1 face aux Bruins de Boston, jeudi.

Le Québécois a porté le score à 2-0 tôt en période médiane, lors d’un avantage numérique. Un tir frappé très précis, du côté éloigné du filet.

Cal Clutterbuck a signé un doublé et Semyon Varlamov a stoppé 40 tirs.

New York gagnait pour la deuxième fois de suite à la maison, après avoir montré un dossier de 0-5-2 au UBS Arena.

Les Islanders ont un rendement de 3-3-3. Les six revers ont été subis par un seul but.

Mike Reilly a été le buteur des Bruins, tandis que Linus Ullmark a fait 25 arrêts.

C’était un deuxième revers d’affilée en temps régulier pour Boston, après une séquence de 3-0-2.

Les Bruins comptent sept joueurs à l’écart en raison du protocole de la COVID-19 : Brad Marchand, Patrice Bergeron, Craig Smith, Anton Blidh, Trent Frederic, Oskar Steen et Jeremy Swayman.

Le club sera de passage au Centre Bell samedi.

Vin A. Cherwoo, Associated Press