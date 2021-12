Consultez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Les Ducks l’emportent 3-2 en prolongation

Troy Terry a marqué son deuxième but du match sur un tir de pénalité en période de prolongation pour donner une victoire de 3-2 aux Ducks d’Anaheim Ducks face aux Blues de Saint Louis, dimanche soir.

Scott Perunovich s’est fait prendre pour avoir donné un coup de bâton avec un peu plus d’une minute à faire en période de prolongation et Terry s’est vu offrir un tir de pénalité. Il a battu le gardien Jon Gillies d’un tir du revers pour inscrire son 17e but de la saison et mettre fin au match.

Buddy Robinson a été l’autre marqueur des Ducks qui ont mis fin à une série de sept victoires consécutives à domicile des Blues. Anthony Stolarz a repoussé 23 tirs.

Nathan Walker et Oskar Sundqvist ont trouvé le fond du filet pour les Blues. Gillies a terminé le match avec 36 arrêts. Brayden Schenn, qui a récolté deux mentions d’aide, a quitté le match en troisième période en raison d’une blessure au haut du corps. Il n’est pas revenu par la suite.

Le pointage était égal 1-1 après deux périodes et les deux équipes se sont échangées un but en troisième.

Walker, qui avait réussi un tour du chapeau jeudi contre les Red Wings, a marqué d’un tir des poignets du haut de l’enclave à 7 : 40 en troisième période. Puis, les Ducks sont revenus de l’arrière grâce à Terry qui a récupéré un retour de lancer de Cam Fowler à 13 : 29.

Gillies, 27 ans, a signé un contrat avec les Blues mercredi. Il est devenu le cinquième gardien à obtenir un départ avec l’équipe cette saison après Jordan Binnington, Ville Husso, Joel Hofer et Charlie Lindgren.

Le dernier départ de Gillies dans la LNH remontait au 7 avril 2018. Il portait alors l’uniforme des Flames de Calgary dans une victoire de 7-1 contre les Golden Knights de Vegas.

Depuis la saison 2019-2020, Gillies n’a joué que dix matchs, tous dans les rangs mineurs.

Warren Mayes, Associated Press