Victor Olofsson (71) après avoir compté le but qui a finalement été refusé.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La LNH s’excuse auprès des Sabres pour un but refusé vendredi

(Buffalo) La Ligue nationale de hockey (LNH) a reconnu qu’elle avait fait une erreur en refusant un but aux Sabres de Buffalo, vendredi soir, dans une défaite de 2-1 aux mains des Rangers de New York.

John Wawrow Associated Press

Le but refusé aux Sabres avait été marqué dans la dernière minute du match et aurait permis de créer l’égalité 2-2.

Selon le communiqué publié samedi par la LNH, le vice-président Colin Campbell admet que le but inscrit par Victor Olofsson avec 57 secondes restantes au cadran aurait dû être accordé parce que la reprise vidéo ne permet pas de « déterminer de manière définitive » si les Sabres avaient commis un hors-jeu en entrée de zone.

L’entraîneur-chef des Sabres, Don Granato, a balayé de la main les excuses de la LNH lors de son point de presse en prévision du match de samedi contre les Capitals de Washington.

« Je n’ai pas vraiment de réaction, a-t-il dit. C’est difficile pour moi de commenter. Vous m’avez interrogé là-dessus après la partie et je vais vous répondre que mon approche est celle-ci : on ne peut pas jouer la carte du “pauvre moi”. On ne peut tout simplement pas. »

Le but a été refusé après que la reprise vidéo ait démontré que le défenseur des Sabres Rasmus Dahlin avait franchi la ligne bleue des Rangers avant la rondelle. Ce que les arbitres ont cependant omis de prendre en considération, c’est si Olofsson a touché à la rondelle avant que Dahlin n’étire son patin sur la ligne bleue.

Mais comme la reprise vidéo a été jugée incertaine, Campbell reconnaît que les arbitres auraient dû suivre la politique de la LNH et confirmer la décision prise sur la glace, qui était d’accorder le but.

Sans contester la décision rendue, Granato avait révélé après le match qu’il avait demandé aux arbitres s’il était possible de revoir la séquence pour déterminer si Dahlin avait eu le temps de revenir toucher la ligne bleue. On lui aurait répondu que la LNH avait rendu sa décision.

« Je ne peux pas avoir d’émotion dans cette affaire-là, a dit Granato. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle et il faut simplement jouer. Vous faites confiance au fait que la ligue sait ce qu’elle fait et vous allez de l’avant. »

La défaite a prolongé la séquence sans victoire des Sabres à 0-5-1. L’équipe n’a remporté que trois victoires à ses 19 derniers affrontements.