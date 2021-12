Les jeunes et l’espoir

On peut faire quoi lorsqu’une mauvaise situation devient encore pire ? On peut vivre d’espoir.

Richard Labbé La Presse

C’est un peu ce que fait Dominique Ducharme ces jours-ci. C’est tout ce que peut faire Dominique Ducharme ces jours-ci.

Ainsi, au moment où le Canadien se prépare à accueillir les Blackhawks de Chicago, jeudi soir au Centre Bell, l’entraîneur montréalais tente de garder le cap. Il parle avec enthousiasme de Jesse Ylönen, le jeune attaquant qui va disputer seulement le deuxième match de sa carrière dans la LNH. Il parle des blessés qui vont un jour revenir, on ne sait pas quand.

C’est là qu’on est rendu.

« Dans la situation où on est, on va faire jouer les jeunes, on veut les voir dans les différentes situations du jeu, a-t-il répondu jeudi matin à Brossard. Un jeune comme Ylönen qui arrive comme ça, ça crée de l’enthousiasme, parce que ces jeunes-là ont hâte.

« C’est sûr que pour notre équipe, il y a des journées frustrantes, mais nos gars sont quand même assez solides pour se concentrer sur le moment présent. Oui, ce n’est pas le fun pour nous en ce moment, mais je n’ai pas non plus l’impression que le moral est trop bas. Nos joueurs conservent un bon état d’esprit. »

Voilà ce que l’on sait. Ce que l’on ne sait pas, c’est la date de retour de ceux qui se retrouvent sur la liste des blessés, une liste qui est aussi longue qu’une liste de remerciements au gala de l’ADISQ.

Notons que le défenseur Sami Niku et l’attaquant Brendan Gallagher, tous deux positifs à la COVID-19 la semaine dernière, ne seront pas du voyage qui s’amorce vendredi en vue du match de samedi soir à St. Louis.

C’est la même chose pour Carey Price, qui a remis son équipement complet cette semaine, mais qui doit encore s’entraîner en solitaire. Lui non plus ne sera pas dans l’avion vendredi.

« Mais il se rapproche (d’un retour au jeu) et ça amène quelque chose de positif à l’équipe, a ajouté Ducharme. C’est excitant, parce que ces joueurs-là sont des compétiteurs, ils veulent être sur la glace. Pour lui, le fait de pouvoir remettre l’équipement, c’est un pas de plus vers un retour. »

Ducharme a fait remarquer que de tous les blessés, Joel Armia et Jeff Petry, qui ont pris part à l’entraînement facultatif de jeudi, sont les plus près d’un retour. Il demeure toutefois impossible de déterminer une date exacte dans leur cas.