(Nashville) Déjà privé de Joel Edmundson depuis le début de la saison, le Canadien devra composer sans Jeff Petry contre les Predators de Nashville, ce samedi soir.

Simon-Olivier Lorange La Presse

C’est donc une défense passable amochée que déploiera le Tricolore dans la ville du country. Mattias Norlinder sera réinséré dans la formation en remplacement de Petry, tandis que Corey Schueneman, rappelé du Rocket de Laval vendredi, devra attendre avant de faire ses débuts dans la LNH.

L’utilisation qu’on fera du Suédois sera intéressante à suivre. Ce sera la première fois qu’il évoluera dans le même sextuor que Chris Wideman, l’un des deux seuls droitiers en santé. Les trois fois où les deux ont été en uniforme le même soir, c’était dans une formation à sept défenseurs.

En outre, le partenaire avec lequel il a joué la majorité de ses minutes à cinq contre cinq, David Savard, sera certainement moins disponible pour veiller sur lui. En l’absence de Petry, on peut se douter que le Québécois sera sollicité pour affronter les meilleurs joueurs locaux, une mission à laquelle on soustraira logiquement Norlinder.

Tant qu’à parler du jeune homme, aussi bien mentionner que, cette saison, il n’a joué que de manière anecdotique avec Alexander Romanov (1 min 12 s), Brett Kulak (1 min 51 s) et Chris Wideman (3 min 58 s).

La situation en défense ne changera toutefois pas l’approche des attaquants, assure Mike Hoffman, qui fera par ailleurs un retour au jeu après qu’une blessure au dos lui eut fait rater les neuf derniers matchs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mike Hoffman

On n’a pas eu de formation complète de la saison. C’est juste de l’adversité supplémentaire qu’on doit affronter, et ça donne la chance à d’autres joueurs d’avoir du temps de glace et de montrer ce qu’ils peuvent faire. Mike Hoffman

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a eu la même réflexion. Les absents « exposent » les joueurs en santé, et c’est à eux de saisir leur chance. Et dans tous les cas, « dans notre façon de jouer, ce qu’on demande aux attaquants et aux défenseurs, c’est la même chose », peu importe l’effectif en place.

Sachant que Josh Anderson ratera quatre semaines en raison d’une blessure au « haut du corps » et que Brendan Gallagher a attrapé la COVID-19, l’attaque sera elle aussi affaiblie ce soir, encore que le retour de Hoffman contribuera à atténuer les pertes. Tyler Toffoli, ébranlé lors du dernier match, sera en uniforme.

Laurent Dauphin, qu’on a rappelé préventivement du Rocket, sera laissé de côté, mais il pourrait bien jouer dans un avenir rapproché, a prévenu Ducharme.

« La plus grande raison pour laquelle il est ici, c’est sa façon de jouer à Laval », a expliqué l’entraîneur.

Jake Allen sera le gardien partant pour le Canadien. La rencontre s’amorcera à 19 h, heure de Montréal.

À deux c’est mieux

L’humeur est autrement plus guillerette dans le camp adverse.

Pas que tout soit rose dans le camp des Predators, mais au moins, on a de bonnes nouvelles sur lesquelles construire. La bonne tenue des joueurs de centre Matt Duchene et Ryan Johansen est à classer dans cette catégorie.

Après deux saisons sous les attentes, tous les deux connaissent d’excellents départs. Duchene a déjà 24 points, et Johansen, 18, en 23 matchs.

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matt Duchene

Leur baisse de production des dernières années n’a pas été prise à la légère. Au cours du dernier été, après que l’organisation les eut laissés sans protection au repêchage d’expansion, l’entraîneur-chef John Hynes les a rencontrés tous les deux.

« On a eu des discussions honnêtes sur les choses qu’ils doivent faire pour connaître du succès, a rappelé Hynes samedi. Ç’a été très clair des deux côtés, eux aussi ont parlé des attentes à leur égard. »

Est-ce que ces conversations ont porté leurs fruits ? « Comparez des clips de l’an dernier et de cette saison », a défié Hynes.

Johansen, a-t-il souligné, « est plus rapide, plus compétitif ». « Il gagne ses batailles 50-50 pour la rondelle, quand il a la chance de tirer, il la prend. »

Quant à Duchene, « il est plus rapide, plus tenace avec la rondelle », et il « joue avec un niveau de compétition plus élevé », tout en étant plus responsable défensivement.

« Ce sont des choses qui donnent du temps de glace à un joueur. S’il dispute [19] minutes, c’est parce qu’il joue de la bonne manière. »

Ce changement n’a pas échappé au défenseur Alexander Carrier.

« Ce sont des leaders dans notre équipe, a-t-il rappelé. Quand on voit des gars qui gagnent les gros salaires aller à la guerre chaque soir, ça fait une grosse différence. Ça montre qu’on est tous dans le même bateau. »