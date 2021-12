(Laval) C’est à sa troisième année d’admissibilité que Rafaël Harvey-Pinard a été repêché par une équipe de la Ligue nationale — le Canadien, en l’occurrence. Et il a dû attendre au 201e rang pour entendre son nom.

Guillaume Lefrançois La Presse

Il y a donc plusieurs équipes qui ont passé plusieurs fois leur tour. Certaines se sont tout de même renseignées, cela dit. Les Rangers de New York en faisaient-ils partie ?

« Non, ce n’est pas une équipe que j’avais rencontrée », répond candidement Harvey-Pinard, rencontré après l’entraînement matinal de mercredi du Rocket, en vue du match contre le Texas.

Si on pose spécifiquement la question des Rangers, c’est que le nouveau vice-président des opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, était directeur général des Rangers quand Harvey-Pinard tentait de se faire remarquer à Rouyn-Noranda.

N’exagérons pas non plus la portée de cette bribe d’information. Un directeur général va généralement se concentrer sur les plus hauts choix au repêchage, et fera confiance à ses subalternes pour les tours plus tardifs. Que les Rangers n’aient pas sérieusement approché Harvey-Pinard ne signifie pas que Gorton va couper les ponts à la première occasion.

N’empêche qu’il s’agit d’un bon rappel que l’organigramme a changé, maintenant que le directeur général (Marc Bergevin) et le responsable du recrutement (Trevor Timmins) qui ont cru en Harvey-Pinard sont partis. Dans un sens, tout est à refaire.

« La première impression est toujours très importante. Ce sera de montrer quel genre de joueur je suis, de continuer à travailler fort et à m’améliorer », a souligné l’attaquant québécois.

Le nouveau régime qui débarque

L’arrivée d’une nouvelle direction engendrera forcément des changements. Mais ça ne veut pas dire qu’elle fera table rase.

Prenez l’arrivée en poste de Bergevin, qui succédait alors au régime Gauthier/Gainey. C’était en mai 2012. Les deux derniers choix de premier tour, Nathan Beaulieu et Jarred Tinordi, ont eu toutes les chances de se faire valoir. Beaulieu est resté 5 ans dans l’organisation et a joué 225 matchs avec le CH, tandis que celui qui était surnommé le « Tinner » a été échangé en janvier 2016, après avoir disputé 46 matchs avec le CH, et 5 en séries.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Nathan Beaulieu

« Ça ne veut pas dire qu’un DG qui rentre ne veut pas que les anciens choix fonctionnent. Ce n’est pas logique !, souligne l’ancien attaquant Louis Leblanc, au bout du fil. Mais peut-être que l’ancien DG aimait le troisième centre, et que le nouveau ne l’aimera pas. C’est juste normal. Ça ne peut pas être le statu quo, sinon il n’y aurait pas eu de changement ! »

Leblanc, lui, n’a pas eu autant d’occasions de se faire valoir que Beaulieu et Tinordi. En 2011-2012, dernière saison sous Gauthier, le 1er choix du Canadien en 2009 avait eu droit à son premier rappel et avait finalement disputé 42 matchs avec le Tricolore. Lors de la saison 2013 écourtée, la première du régime Bergevin, il en avait joué seulement huit. Puis, aucun en 2013-2014. Ses statistiques dans la Ligue américaine avaient également régressé par rapport à sa fiche encourageante de 22 points en 31 matchs à sa première année.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Louis Leblanc

En juin 2014, le Canadien a coupé les ponts avec lui. Un an plus tôt, l’équipe avait fait de même avec Danny Kristo, un choix de 2e tour du Tricolore. Kristo a signé un contrat avec Montréal à sa sortie du collège, en avril 2013, mais a été échangé aux Rangers trois mois plus tard.

« Quand il y a des changements, il y a de nouvelles opinions, de nouvelles façons de faire, a rappelé Leblanc. Je ne peux pas dire que je n’étais pas leur gars, mais c’est évident que je n’étais pas leur choix. J’ai été repêché par Bob Gainey et Pierre Gauthier… Je ne suis pas dans leur peau, je ne sais pas à quoi ils pensaient. Mais quand c’est toi qui repêches un joueur, t’as intérêt à ce que ça fonctionne. Tu veux bien paraître. »

Le cas Ylönen

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jesse Ylönen

Chez le Rocket, on compte actuellement sept joueurs repêchés par l’organisation : les attaquants Harvey-Pinard, Jesse Ylönen, Cam Hillis et Lukas Vejdemo, les défenseurs Gianni Fairbrother et Josh Brook (blessé) et le gardien Cayden Primeau.

Il n’y a pas de choix de premier tour dans ce groupe, mais Ylönen a été réclamé au début de deuxième tour en 2018 (35e au total). L’an dernier, le Finlandais a disputé un premier match dans la LNH, en fin de campagne. Si Bergevin était resté en poste, il aurait eu de bonnes chances d’être rappelé en cours de saison, bien que Michael Pezzetta, Ryan Poehling et Alex Belzile ont été promus avant lui à l’attaque.

Cette saison, Ylönen compte 11 points (4 buts, 7 passes) en 14 matchs, mais se dit « insatisfait » de son jeu jusqu’ici, sans entrer dans les détails.

Alors, le changement il le vit comment ? « Ça ne nous affecte pas vraiment, ou du moins, ça ne nous a pas encore affectés. Je me concentre surtout à bien jouer et je n’y pense pas trop », a répondu l’ailier.

C’est essentiellement le message qu’a martelé son entraîneur-chef, Jean-François Houle. « Il ne faut pas qu’ils s’en fassent avec ça, ce sont des choses qui arrivent dans le hockey professionnel. Tu dois t’adapter. Ils ont un travail à faire et c’est de jouer au hockey. »

En bref

Nouvel interlocuteur pour Houle

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Houle lors du camp des recrues du Canadien de Montréal.

Jean-François Houle a aussi un travail à faire, et c’est de former des joueurs de hockey. Il a toutefois indiqué que son interlocuteur principal avec le grand club a changé, puisque c’était auparavant Scott Mellanby, qui a démissionné samedi, la veille du congédiement de Bergevin. Houle passe maintenant par John Sedgwick, le gouverneur du Rocket. Houle disait aussi, mercredi matin, ne pas avoir encore parlé à Gorton, un homme qu’il dit n’avoir jamais rencontré. L’entraîneur-chef du Rocket a signé un contrat de trois ans l’été dernier, donc il jouit d’une certaine sécurité, contrairement à ses joueurs.

Poehling « va rester »

PHOTO JEAN-YVES AHERN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ryan Poehling

En cette saison où rien ne fonctionne pour le CH, la progression de Ryan Poehling fait partie des rares éléments encourageants. L’Américain compte 4 buts en 10 matchs avec le Canadien, après avoir amorcé la saison à Laval, où il totalisait 6 points en 7 matchs. « Il est arrivé ici, il était mindé, il est venu pour s’améliorer, a rappelé Houle. Il a joué de grosses minutes, il a gagné presque toutes ses mises au jeu, a marqué des buts, a joué en avantage et en désavantage numériques. Il a tout fait pour remonter et il a gardé le même rythme en haut. Tu le vois, il fonce au but, il ne pense pas, il ne fait que jouer au hockey. C’est comme ça qu’il va avoir du succès dans la Ligue nationale. Je pense qu’il va rester. Je pense qu’il comprend ce qu’il doit faire pour rester. »