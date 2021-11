Même si Trevor Timmins a été embauché par le Tricolore 10 ans avant Marc Bergevin, l’héritage des deux hommes est intimement lié. Notamment en raison de l’amitié qui les unit, mais surtout en raison du bilan tiède du Tricolore au repêchage sous la gouverne de Bergevin.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La toute première sélection du duo a été celle d’Alex Galchenyuk, au troisième rang du repêchage de 2012. Avec 583 matchs joués et 333 points en saison, l’Américain demeure l’un des meneurs de cette cuvée, mais ses agissements hors de la glace ont miné son passage à Montréal. Les Coyotes de l’Arizona, dont il est aujourd’hui un membre, sont sa septième équipe.

Les choix de premier tour suivants, Michael McCarron (2013) et Nikita Sherbak (2014), se sont tous deux soldés par des échecs. Aucun des deux n’a joué 100 matchs dans la LNH.

En fait, des repêchages de 2012 à 2016, seuls Artturi Lehkonen, Jake Evans, Lukas Vejdemo et Michael Pezzetta font toujours partie de l’organisation.

Bergevin et Timmins, en outre, ont souvent été critiqués pour le faible nombre de Québécois repêchés. C’est d’ailleurs dans les dernières semaines de l’ère Bergevin que le Canadien, pour la toute première fois de son histoire, a disputé un match avec aucun Québécois au sein de sa formation.

De fait, de 2012 à 2020, soit en neuf repêchages, le CH n’a sélectionné que sept joueurs originaires de la province. Un seul, Charles Hudon, a joué dans la LNH. Et un seul, Rafaël Harvey-Pinard, est aujourd’hui sous contrat avec l’équipe.

Encore l’automne dernier, Timmins s’était défendu de ne pas avoir de biais contre les joueurs québécois, après qu’il n’en eut choisi aucun en 2020, et ce, pour la troisième fois en cinq ans.

La première moitié du passage de Timmins à Montréal a été autrement plus prolifique, alors que le club a repêché les futures vedettes Carey Price, P. K. Subban, Ryan McDonagh, Max Pacioretty et Brendan Gallagher, en plus de joueurs qui ont eu de forts impacts, par exemple Jaroslav Halak et Mark Streit, de même que des joueurs moins flamboyants qui ont par contre connu de belles carrières dans la LNH – Maxim Lapierre, Kyle Chipchura, Mikhail Grabovski, Alexei Emelin, Yannick Weber, Guillaume Latendresse…

Timmins a par contre connu un premier passage à vide de 2008 à 2010, alors que Brendan Gallagher, un choix de 5e tour, a été le seul joueur repêché par le Tricolore à s’établir pleinement dans la LNH.

Pour l’heure, les espoirs les plus prometteurs repêchés par l’organisation sont les défenseurs Kaiden Guhle (2020), Jordan Harris (2018) et Jayden Strubble (2019). Parmi ceux qui ont déjà goûté à la LNH, les noms de l’attaquant Cole Caufield et du défenseur Alexander Romanov arrivent en tête de liste.