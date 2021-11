(Vancouver) Nazem Kadri et Mikko Rantanen ont tous les deux récolté trois points, aidant l’Avalanche du Colorado à vaincre les Canucks de Vancouver 4-2, mercredi soir.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Kadri et Rantanen ont amassé un but et deux aides chacun alors que Cale Makar et Gabriel Landeskog ont complété le pointage pour l’Avalanche, qui a inscrit trois de ses quatre filets en avantage numérique.

Tucker Poolman a obtenu un but et une mention d’assistance pour les Canucks tandis que Conor Garland a enfilé l’aiguille à une occasion.

Darcy Keumper a stoppé 30 des 32 tirs dirigés vers lui pour l’Avalanche. Thatcher Demko a réalisé 26 arrêts pour la formation de la Colombie-Britannique.

Il s’agissait d’un cinquième revers consécutif pour les Canucks, qui reviennent d’un désastreux voyage de trois parties à l’étranger au cours duquel ils ont été dominés 19-6 au chapitre des buts.

Les Canucks ont retiré Demko à la faveur d’un joueur supplémentaire, tard en troisième période, mais Landeskog a planté le dernier clou dans leur cercueil avec 10 secondes à écouler.