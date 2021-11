(New York) Jonathan Drouin va mieux. Deux semaines après avoir reçu une rondelle en pleine tête, l’attaquant du Canadien reviendra au jeu mardi, contre les Rangers.

Guillaume Lefrançois La Presse

Drouin a révélé que c’est à la tempe qu’il a été touché par le tir de Brett Kulak, le 2 novembre dernier. Il s’était alors précipité vers le vestiaire, et avait été examiné à l’hôpital.

« C’est arrivé vite. Tu reçois une rondelle sur la tête, ce n’est pas une chose à laquelle t’es habitué, ce n’est pas normal, a raconté le numéro 92 à la sortie de l’entraînement matinal du CH. J’ai vu noir pendant une couple de minutes. On voulait s’assurer que je n’aie pas de saignements. »

Drouin a aussi confirmé ce que Dominique Ducharme avait mentionné après le match de dimanche à Boston, à savoir que c’est pour une question de confort qu’il ne jouait pas. Il s’était entraîné avec les réservistes dimanche matin.

« J’avais le feu vert, mais feu vert et se sentir bien, ce n’est pas la même chose pour moi, a-t-il indiqué. Je ne me sentais pas bien ce matin-là à Boston, j’avais encore des maux de tête. Je me sentais bien avant d’aller à Boston, mais je ne sais pas si ce sont les deux matchs en deux soirs, le sommeil, mais je ne me sentais pas bien, je n’ai pas voulu embarquer dans ce match-là. »

Tout ça survenait au moment où l’infirmerie débordait. Deux heures avant le match contre les Bruins, on apprenait avant le match que Mike Hoffman s’ajoutait aux éclopés. Et Artturi Lehkonen représentait un cas incertain (il a finalement joué).

« On a plusieurs blessés, c’est dur de voir d’autres gars sortir comme "Hoff", a admis Drouin. Donc ne pas jouer à Boston, c’était difficile. Mais tu dois écouter ton corps et ta tête. »

A-t-il ressenti une pression de la part de ses entraîneurs pour revenir au jeu ?

« Non, non, non. Je ne pense pas. Avec la fiche qu’on a, tu ne veux pas manquer de match, mais quand t’es blessé… Ce n’est pas une douleur à la cheville, ce sont des maux de tête. J’avais mal à la tête quand je mettais mon casque. C’était une pression que j’avais ici. Mais il n’y a plus d’enflure, plus de pression quand je mets mon casque. »

Le soir de sa blessure, Ducharme l’avait employé au centre, en raison de l’absence de Mathieu Perreault. Cette fois, l’entraîneur-chef ramène Drouin à l’aile, avec Christian Dvorak et Josh Anderson, ses compagnons de trio du début de saison. Les deux attaquants ont peiné pendant les six matchs d’absence de Drouin ; ils ont obtenu une petite passe chacun, et Dvorak a présenté un différentiel de -12, contre -9 pour Anderson.

« Jo, on sait ce qu’il est capable de faire avec la rondelle, a rappelé Ducharme. Quand il est actif, il peut créer beaucoup de jeux. Ça peut simplifier le travail de Dvorak, qui a besoin de moins jouer avec la rondelle, qui aime aller au filet, dans la zone payante. Ça peut aider Dvorak et Anderson. »

Un diagnostic pour Allen

De son côté, Hoffman a été placé sur la liste des blessés. Il souffre d’une blessure au haut du corps, mais « ce n’est pas la tête », a affirmé le coach. Il a parlé d’une absence minimale d’une semaine.

En revanche, Jake Allen souffre bel et bien d’une commotion cérébrale. Ducharme a confirmé le diagnostic, mais a laissé entendre qu’il y avait une possibilité de retour au jeu dès samedi « si tout va bien ».

Allen ne sera pas placé sur la liste des blessés, ce qui signifie que le Canadien comptait un joueur de trop dans son effectif en matinée. Adam Brooks a conséquemment été placé au ballottage en après-midi.

Un départ pour Primeau

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau

Cayden Primeau obtiendra son premier départ de la saison avec le CH, son septième dans la LNH.

« On va avoir besoin de nos deux gardiens, a rappelé Ducharme. On aime ce qu’il a fait à Laval. Il doit garder le même plan et attaquer ces matchs-là avec un plan, se concentrer sur des choses précises. »

Primeau a disputé neuf matchs avec le Rocket de Laval cette saison. Le gardien de 22 ans montre une fiche de 4-4-0, avec une moyenne de 2,41 et une efficacité de,916.