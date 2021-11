(Detroit) L’intensité et l’émotion ont été au cœur de la récente victoire du Canadien contre les Flames de Calgary. De passage à Detroit, samedi, les Montréalais souhaitent renouer avec cet état d’esprit contre les Red Wings, alors qu’encore une fois, ils tenteront d’enfin remporter un deuxième match de suite, ce qu’ils ont échoué à faire cette saison.

Simon-Olivier Lorange La Presse

« Il y a ce feu qu’on veut retrouver pour sortir de notre mauvaise passe », a illustré Jake Evans après l’entraînement matinal de son équipe.

Chacune des quatre victoires du Tricolore, cette saison, a été suivie par une performance au pire pénible, au mieux ordinaire.

Après avoir vaincu les Wings 6-1 à domicile, le CH s’est effondré 5-1 à Seattle. Une victoire de 4-0 a suivi à San Jose, puis une défaite gênante de 5-2 à Los Angeles. Et l’autre gain contre les Wings (3-0) à Montréal a précédé un revers de 6-2 contre les Islanders par la suite.

« Quand on gagne, on dirait qu’on revient moins agressifs au match suivant, a reconnu Jake Evans. On doit combattre ça, jouer de la bonne manière et ne pas abandonner. »

Car, a-t-il insisté, « quand on joue avec ce feu, nous sommes une équipe difficile à affronter ».

Comme c’est son habitude, Brendan Gallagher a eu les pieds en plein milieu de l’action contre les Flames. L’échauffourée qui a suivi son but, en deuxième période, a semblé fouetter son équipe. Et il a eu du plaisir à constater cette intensité dans son camp.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Élever notre niveau de compétitivité fait de nous de meilleurs joueurs, a-t-il rappelé. C’est plus amusant, tout le monde est plus engagé. Brendan Gallagher

« Je pense que nos joueurs retrouvent graduellement ce feeling-là, a abondé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. On l’a vu pendant notre séjour de cinq matchs à Montréal. Ça n’a pas été parfait, mais je pense qu’on s’en va dans la bonne direction. »

Gallagher a déjà plus d’une fois, au cours des dernières semaines, insisté sur le fait que ses coéquipiers et lui étaient pleinement conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent au classement – à l’avant-dernier rang de la conférence de l’Est et à 7 points d’une potentielle place en séries éliminatoires, tout en ayant disputé plus de matchs que les adversaires à dépasser.

Deux matchs en deux soirs contre des équipes de la division Atlantique, à Detroit et à Boston, sont donc névralgiques pour « sortir [l’équipe] de son trou », selon Gallagher. « On doit gagner des matchs dans notre division », a-t-il martelé.

Le gardien Jake Allen disputera un sixième match de suite à Detroit et devrait faire face à Alex Nedeljkovic.

La formation du Canadien sera la même que celle qui a vaincu les Flames, jeudi dernier. Jonathan Drouin, absent de l’entraînement matinal, ne participera pas à la rencontre. Blessé à la tête, l’attaquant québécois prend toutefois du mieux, a indiqué Ducharme, et il devrait patiner dimanche matin à Boston.

Mattias Norlinder sera lui aussi laissé de côté. Le jeune défenseur n’a toujours pas joué dans la LNH cette saison, et l’organisation prendra « bientôt » une décision dans son cas, à savoir si on le renverra avec son club suédois à Frolunda ou si on le gardera dans le giron du CH. En vertu de son contrat, il n’est pas possible qu’il soit cédé au Rocket de Laval pour y rester à long terme.

Effectif complet chez les Red Wings

Les Red Wings, pour leur part, affronteront le Canadien avec un effectif complet pour la première fois cette saison.

PHOTO RICK OSENTOSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Filip Hronek

Des éléments-clés ont manqué à l’appel lors de leurs deux visites à Montréal, soldées par des défaites sans appel. Le défenseur Filip Hronek et le joueur de centre Dylan Larkin ont chacun raté un des affrontements, tandis que l’ailier Tyler Bertuzzi a fait l’impasse sur les deux. Le meilleur marqueur des Wings n’a disputé aucun match au Canada en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19.

« Ce sont trois joueurs de nos meilleurs joueurs, a souligné l’attaquant Michael Rasmussen. On aura enfin la chance de jouer de compter sur tout le monde. »

L’entraîneur-chef Jeff Blashill est bien sûr heureux d’avoir une équipe complète sous la main, mais il a surtout mis l’accent sur le fait que ses hommes ont été totalement déclassés dans les deux défaites au Centre Bell.

« Ils nous ont écrasés lors du dernier match, a-t-il dit. Ils ne nous ont pas donné beaucoup de chances de marquer, ils ont gagné toutes les batailles, ils étaient plus rapides et ils nous ont fait mal paraître défensivement. Ils ont gagné sans égard à qui était là ou pas de notre côté. »

« Dans la LNH, il va toujours de manquer des gars, alors il faut trouver une manière d’avoir du succès. On devra mieux jouer ce soir. »