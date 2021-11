Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi soir dans la LNH.

Les Kings blanchissent les Sénateurs 2-0

Jonathan Quick a effectué 34 arrêts et les Kings de Los Angeles ont blanchi les Sénateurs d’Ottawa 2-0, jeudi soir.

Anze Kopitar et Andreas Athanasiou ont enfilé l’aiguille pour les Kings, qui ont obtenu une septième victoire de suite.

Filip Gustavsson a permis aux Sénateurs d’y croire, repoussant 32 lancers, mais la troupe d’Ottawa n’a pas été en mesure de déjouer Quick.

Les Sénateurs ont perdu leurs six dernières sorties à domicile et ils montrent un dossier de 0-5-1 à leurs six derniers matchs.

Les hommes de D. J. Smith savaient que le duel contre les Kings serait difficile, mais les choses se sont envenimées lorsqu’ils ont perdu d’autres joueurs en raison des protocoles liés à la COVID-19.

Jeudi, le gardien Matt Murray, le défenseur Nikita Zaitsev et l’attaquant Alex Formenton ont été placés dans le protocole de la LNH. Ils ont joint les défenseurs Josh Brown, Victor Mete et Nick Holden ainsi que les attaquants Austin Watson, Connor Brown et Dylan Gambrell.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne