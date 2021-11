Joueront, joueront pas ? La présence de Nick Suzuki, Jonathan Drouin et Brendan Gallagher, samedi soir contre les Golden Knights de Vegas, demeure incertaine.

Guillaume Lefrançois La Presse

Dominique Ducharme a indiqué qu’une décision sera prise en avant-match au sujet de ses trois attaquants éclopés.

Suzuki a été le seul des trois à fouler la patinoire samedi matin pour un entraînement des plus optionnels. Seuls six patineurs y ont participé (Suzuki, Jake Evans, Michael Pezzetta, Adam Brooks, Alexander Romanov et Sami Niku) en plus des deux gardiens.

Gallagher et Suzuki ont quand même disputé le match de jeudi, mais pas Drouin, qui se remet encore d’une rondelle qu’il a reçue à la tête, dans le match de mardi.

Quoi qu’il arrive, Cédric Paquette est assuré de réintégrer la formation, maintenant qu’il a servi sa suspension de deux matchs pour une mise en échec illégale qu’il a distribuée à Trevor Zegras dimanche dernier.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Cédric Paquette

« Ça s’est passé vite. Je pensais qu’il irait derrière le but, donc je voulais lui barrer le chemin. Et il a changé de direction. Je ne pense pas que ça méritait deux matchs », a estimé Paquette. Comme l’incident est survenu en tout début de match dimanche, le Québécois a essentiellement raté trois rencontres.

Il s’agissait de sa deuxième suspension dans la LNH. Joueur d’énergie, Paquette assure toutefois que la sanction ne changera pas sa façon de jouer.

Je joue cette game-là. Ça va arriver de temps en temps que ce soit borderline. J’accepte la suspension, mais je ne suis pas totalement en accord avec la décision de la ligue. C’est sûr que je ferai attention sur ces mises en échecs-là et je suis content que le jeune n’ait pas été blessé. Cédric Paquette

À l’image des nouveaux venus David Savard et Christian Dvorak, Paquette ne connaissait pas le départ espéré. Il en a particulièrement arraché aux mises au jeu, où il n’a gagné que 29,8 % de ses confrontations. Le numéro 13 a toutefois bon espoir de former un trio énergique, avec Pezzetta et Alex Belzile sur ses ailes.

« Les deux sont dans le même style que moi. On travaille fort, on joue de façon robuste et on est fiables défensivement. C’est plus simple de jouer avec des joueurs qui sont comme toi, donc on sait à quoi s’attendre avec la rondelle et ça facilite la tâche. »

Jake Allen défendra le filet montréalais, tandis que Sami Niku sera de nouveau laissé de côté. Ducharme a indiqué que ses duos de défenseurs demeureront intacts. L’entraîneur-chef devra donc espérer que le tandem formé par Savard et Brett Kulak soit moins brouillon qu’il ne l’a été jeudi.

Pas de nouvelles

Du reste, Ducharme n’avait rien de nouveau à annoncer au sujet de Joel Edmundson. Il attendait des nouvelles plus tard dans la journée, mais a révélé que la blessure au grand défenseur était similaire à celle qu’avait subie Mike Hoffman au camp. Hoffman était touché à un genou et a raté les trois premiers matchs de la saison.

Enfin, le vice-président aux affaires publiques et communications du Canadien, Paul Wilson, a annoncé que Carey Price ne rencontrerait pas les médias tant que les médecins ne lui en donneront pas l’autorisation. « Il est important de suivre à la lettre le processus qui vient après les soins, qui consiste à prioriser la famille et intégrer l’environnement de travail », a expliqué M. Wilson. Price est attendu dans l’entourage de l’équipe lundi.

L’émotion de Lehkonen

Par ailleurs, c’est une première visite des Golden Knights à Montréal depuis le fameux match du 24 juin dernier, match que le CH avait remporté en prolongation pour passer en finale de la Coupe Stanley.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Artturi Lehkonen déjouant Robin Lehner en prolongation

L’occasion était donc belle pour demander à l’auteur du but gagnant, Artturi Lehkonen, de revenir sur ce moment qu’il n’oubliera sans doute jamais. Déjà concis dans ses propos, le Finlandais n’avait toutefois pas envie de verser dans la nostalgie, avec une équipe qui montre une fiche de 3-9-0.

« Ça fait quand même quoi, trois mois ? C’était un moment spécial dans ma carrière, c’est évident, mais aujourd’hui, c’est un autre match et je dois me concentrer là-dessus. », a répondu Lehkonen.

Notons qu’il s’agit du dernier but qu’il a marqué, puisqu’il a ensuite été blanchi en finale. En 12 matchs cette saison, Lehkonen a été limité à une passe. Il est toutefois le meneur du Canadien (parmi les joueurs ayant disputé au moins quatre matchs) pour le taux de possession de rondelle. Le Tricolore contrôle en effet 60,1 % des tentatives de tirs quand Lehkonen est sur la patinoire à 5 contre 5, et 59,5 % des chances de marquer, selon Natural Stat Trick. Au chapitre des buts, l’équipe est toutefois déficitaire en sa présence : un but marqué, trois buts accordés.