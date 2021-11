Lors de l’été, Jonathan Drouin et Dominique Ducharme ont discuté de la possibilité d’un retour au centre pour Drouin, dans le cas où cela allait s’avérer nécessaire. Eh bien, il appert que cela soit nécessaire tout de suite.

Richard Labbé La Presse

En fait, cela sera nécessaire dès mardi soir au Centre Bell, lors de la visite des Red Wings de Detroit.

En raison d’une absence soudaine de joueurs de centre dans le camp du Canadien, Drouin a pris part à l’entraînement de lundi midi à Brossard bien posté au centre du premier trio, en compagnie de Mike Hoffman à sa gauche et Josh Anderson à sa droite.

Est-ce que ce trio est là pour rester, ou bien est-ce que c’est seulement temporaire, comme le passage de Drouin au centre ? Tout est possible, selon Dominique Ducharme.

« Avec Cédric Paquette qui doit s’expliquer devant le comité de discipline de la ligue (il a finalement été suspendu deux matchs) et Mathieu Perreault qui est blessé, on savait que ça pouvait être une possibilité, a répondu l’entraîneur. On en avait parlé avec Jonathan déjà cet été. Lui et Hoffman et Anderson, en général, ils jouent du bon hockey. On va voir ce que ça va donner, mais on a confiance. Je l’ai déjà employé au centre pendant une saison complète dans les rangs juniors. »

On aura compris que les rangs juniors ne sont pas la Ligue nationale, et à son arrivée chez le Canadien en 2017-18, Jonathan Drouin avait eu une première saison parfois difficile au poste de centre, avec une récolte de 46 points en 77 rencontres.

Mais parfois, il faut ce qu’il faut. « Toutes les options sont ouvertes », a ajouté Dominique Ducharme, comme pour bien nous rappeler qu’il est toujours à la recherche de la recette magique, ce qui a tendance à arriver aux entraîneurs qui dirigent des clubs dont la fiche est de 2-8.

Il y a évidemment un certain sentiment d’urgence qui anime les décisions de Dominique Ducharme, et Drouin, à sa cinquième saison chez le Canadien, fait tout de même partie des rares qui ont provoqué quelques étincelles en attaque depuis le début de cette saison chaotique, lui qui a obtenu 7 points en 10 parties.

N’empêche que de passer de l’aile au centre n’est jamais une proposition très facile.

« Surtout au chapitre des mises en jeu, a-t-il répondu. Chaque équipe a ses spécialistes aux mises en jeu, et pour moi, c’est l’aspect de cette position qui est le plus important. Je veux avoir le contrôle de la rondelle, et je veux que mon trio ait le contrôle de la rondelle aussi.

« Mike Hoffman est très calme avec la rondelle… On parle tous de son tir mais il sait jouer au hockey, il ne se débarrasse pas de la rondelle pour rien, il essaie de faire des jeux. Quand tu joues avec un gars comme ça, tu dois tenter de le repérer sur la glace. Je pense que ce sera un bon joueur pour aller avec moi. »

Il faudra bien que ce trio-là fonctionne, parce que les canons offensifs du Canadien tardent à faire du bruit. Cette sécheresse s’ajoute aux problèmes d’ordre médical ; en plus de Perreault, perdu pour deux ou trois semaines en raison d'un décollement de la rétine de l'oeil, Brendan Gallagher et Jeff Petry n’ont pas pris part à l’entraînement de lundi midi à Brossard.

Dans le cas des deux derniers, une décision d’avant-match sera prise mardi soir. Un autre défenseur, Joel Edmundson, devrait être de retour dans environ deux semaines, selon Ducharme. Mattias Norlinder, lui, est disponible et pourrait patrouiller la ligne bleue montréalaise dans un avenir rapproché.

Ça commence à faire bien des changements, bien des choses qui vont et qui viennent. Pour une équipe qui a un criant besoin de stabilité, entre autres, c’est peut-être même trop.

Mais Jonathan Drouin garde espoir. S’il ne le fait pas, qui le fera ?

« On a disputé un bon match dimanche à Anaheim, mais on se fait avoir à cause d’un jeu ou deux, et c’est l’histoire de notre saison… Je trouve quand même qu’on peut bâtir quelque chose. »

Pas de répit pour le CH

On aurait pu croire que les joueurs du Canadien auraient obtenu un congé en ce petit lundi de retour d’un long voyage dans l’Ouest, mais non. Un peu passé midi, les joueurs, un à un, se sont présentés au centre de Brossard pour un entraînement. Dominique Ducharme a expliqué sa décision de faire rentrer tout le monde à l’usine en ces mots : « On veut être meilleurs, et on ne deviendra pas meilleurs en s’entraînant chez nous et en attendant que ça arrive. On a un bon groupe, les gars veulent bien faire… Il n’y a personne ici qui est content de la situation. »