(Laval) Le Rocket de Laval a bien tenté de s’accrocher, mais ce ne fut pas suffisant alors que les Americans de Rochester ont remporté une victoire de 4-3 vendredi soir à la Place Bell.

La Presse Canadienne

Les locaux ont dominé la colonne des tirs au but, mais le gardien Aaron Dell s’est dressé devant les joueurs du Rocket en bloquant 32 lancers sur 35 tandis que Cayden Primeau cédait quatre fois sur 22 tirs.

Les Americans (3-2) ont frappé tôt. Michael Mersch a profité d’une punition à Jean-Sebastien Dea pour enfiler le premier but du match à 3 : 37 de la première période.

Puis, en deuxième, les visiteurs ont trouvé le moyen de faire mieux en marquant dès la quarantième seconde. Un but inscrit par Brandon Davidson.

En arrière 2-0, le Rocket (4-3) a tenté de revenir dans le match grâce à un avantage numérique. Corey Schueneman a permis à son équipe de se rapprocher à 2-1 en marquant avec l’aide de Dea et de Louie Belpedio.

Les réjouissances ont toutefois été de courte durée puisque, moins de cinq minutes plus tard, Mersch a redonné une avance de deux buts aux Americans en inscrivant son deuxième de la partie.

Le Rocket a une fois de plus rétréci l’écart par l’entremise de Rafaël Harvey-Pinard en début de troisième avant de voir les Americans répliquer dix minutes plus tard avec un but de Casey Fitzgerald.

Xavier Ouellet a permis à son équipe de rêver en faisant 4-3 une quarantaine de secondes plus tard, mais ce fut trop peu trop tard.

Ryan Poehling a obtenu deux mentions d’aide dans la défaite.