(New York) Chris Kreider a marqué deux fois en avantage numérique et Igor Shesterkin a bloqué 31 tirs pour décrocher son troisième blanchissage en carrière et mener les Rangers de New York vers une victoire de 4-0 sur les Blue Jackets de Columbus.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Il s’agit de la première victoire des Rangers au Madison Square Garden cette saison. Ils ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

Ryan Strome et Alexis Lafrenière ont complété le pointage alors qu’Adam Fox et Artemi Panarin ont récolté chacun trois mentions d’aide.

Shesterkin a effectué 12 arrêts en première période, sept en deuxième et 12 en troisième pour porter sa fiche à 4-1-1 avec une moyenne de buts alloués de 1,81.

Dans le camp adverse, Elvis Merzlikins a bloqué 33 tirs pour les Jackets, qui ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs. Merzlikins (4-1-0) a encaissé sa première défaite en cinq sorties cette saison.

Les Rangers ont entrepris la troisième période avec un avantage numérique non complété. Kreider en a profité pour pratiquement fermer les livres en déviant une passe de Panarin derrière Merzlikins et donner une avance de 3-0 aux Rangers.

Puis, Kreider a fait dévier un tir de Fox avec 8 : 37 à faire lors d’un autre avantage numérique pour faire 4-0. Les Rangers ont marqué cinq buts en avantage numérique cette saison, tous inscrits à la fiche de Kreider.

En avance 2-0 après la première période, les Rangers se sont assuré de contrôler la partie pour le reste de la soirée. Ils ont dominé la deuxième période avec 14 tirs contre sept, dont plusieurs bonnes occasions de marquer.

Les Blue Jackets avaient bien débuté le match en s’offrant plusieurs occasions dans les premières minutes, mais ils se sont butés à Shesterkin. Puis, les Rangers ont trouvé leur rythme.

Strome a ouvert le pointage avec l’aide de Panarin en milieu de période. Puis, Lafrenière a fait 2-0 en profitant d’un beau jeu de Fox qui a mis la table pour le Québécois.