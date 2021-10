(Washington) Elias Lindholm a complété son deuxième tour du chapeau en carrière en décochant un tir sur réception à 2 : 46 de la période supplémentaire et les Flames de Calgary sont venus à bout des Capitals de Washington 4-3, samedi après-midi.

Ian Nicholas Quillen Associated Press

Les quatrième, cinquième et sixième filets de Lindholm cette saison ont permis aux Flames d’obtenir une deuxième victoire consécutive, cette fois-ci après avoir laissé filer une avance de 3-0 tôt dans le match. Les Caps tentaient d’enregistrer une troisième victoire d’affilée.

Andrew Mangiapane a aussi touché la cible en supériorité numérique pour les Flames, qui ont vu les Capitals créer l’égalité 3-3 avant la fin du deuxième tiers.

Dan Vladar a effectué 22 arrêts devant le filet des Flames, et Johnny Gaudreau a amassé deux mentions d’aide, dont une sur le filet victorieux de Lindholm aux dépens du gardien des Caps Ilya Samsonov.

Samsonov a replacé Vitek Vanecek devant le filet des Caps en début de deuxième période. Il a effectué 13 arrêts avant d’être finalement déjoué en prolongation.

Alex Ovechkin a inscrit son cinquième but de la campagne et a obtenu une passe pour les Capitals, qui sont toujours invaincus en temps réglementaire cette saison.

Ovechkin compte maintenant 735 buts en carrière, et il n’est plus qu’à six filets du quatrième rang des marqueurs de l’histoire de la LNH — qui appartient à un certain Brett Hull.

Evgeny Kuznetsov a marqué son quatrième but de la saison et Martin Fehervary a obtenu son premier en carrière dans la LNH, dans la cause perdante.