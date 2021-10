PHOTO RINGO H.W. CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Les Golden Knights de Vegas ont perdu les services de deux autres joueurs clés : l’attaquant Max Pacioretty et le capitaine Mark Stone.

Associated Press

L’entraîneur Peter DeBoer a révélé que Pacioretty a subi une fracture à un pied lors de la défaite de 6-2, jeudi, contre les Kings de Los Angeles. L’ancien du Canadien de Montréal a mené les Knights avec 24 buts la saison dernière.

Stone est pour sa part évalué au jour le jour avec une blessure au bas du corps. Le vétéran de 29 ans a totalisé 21 buts et 61 points, un sommet d’équipe, la saison dernière.

Les Golden Knights ne jouent pas avant mercredi contre les Blues de St. Louis au T-Mobile Arena.

Les attaquants Nicolas Roy (blessure non dévoilée), Brett Howden (blessure non dévoilée) et William Carrier (protocole de commotion cérébrale) ont patiné à l’entraînement, samedi matin.

L’attaquant Mattias Janmark est toujours soumis au protocole de COVID-19 et aucune date n’a été avancée quant à son retour avec l’équipe.

Les Golden Knights étaient déjà privés d’une partie importante de leur offensive à la suite de l’absence d’Alex Tuch, opéré à l’épaule en juillet. Son retour est prévu fin février après la pause olympique.