Le portrait au centre commence à se clarifier chez le Canadien.

Mathias Brunet La Presse

À la lumière des nouveaux trios, lundi matin, la performance plus relevée du jeune Ryan Poehling samedi n’a suffi à lui garantir une place à Montréal.

Si la saison commençait ce soir, Jake Evans, 25 ans, confirmerait sans doute sa place au centre du troisième trio, entre Joel Armia à gauche et Brendan Gallagher à droite, et le vétéran Mathieu Perreault obtiendrait le poste de quatrième centre avec Artturi Lehkonen et Alex Belzile.

Poehling, Rafael Harvey-Pinard et Jesse Ylonen formaient un cinquième trio à l’entraînement et ils pourraient bien devenir le premier à Laval pour entamer la saison.

Nick Suzuki demeure le premier centre, Christian Dvorak remplace en quelque sorte Phillip Danault et Evans, Jesperi Kotkaniemi.

Compte tenu du potentiel offensif plus limité d’Evans jusqu’ici, et de celui de Kotkaniemi, plus élevé, il pourrait s’agir d’un recul. Par contre, Evans est plus responsable défensivement et plus mature puisqu’il a quatre ans de plus que le nouvel attaquant des Hurricanes.

Il faut évidemment espérer une production offensive plus élevée de la part d’Evans puisqu’il devra jouer avec des ailiers plus talentueux, Gallagher, meilleur buteur du club pendant plusieurs années, et Mike Hoffman, lorsqu’il sera de retour.

En 60 matchs dans la LNH, Evans a obtenu seulement 16 points, dont 5 buts. Par contre, il a rarement joué avec des ailiers offensifs.

Certains pourraient s’inquiéter avec Evans au centre, et aussi, surtout, se demander si les Canadiens pourront constituer une équipe dominante avec ce jeune homme à une position aussi névralgique.

Or, une analyse sommaire des 31 autres clubs de la LNH permet de constater que Jake Evans ne constitue pas une anomalie au centre d’un troisième trio. Le plafond salarial et la parité font en sorte que la plupart des équipes n’ont plus le luxe d’un joueur de premier plan au centre de leur troisième trio.

Le CH ne se compare évidemment pas aux clubs les mieux nantis à ce chapitre, mais il n’a rien à envier à de nombreuses formations.

Et il compense avec des ailiers de qualité. Avoir Gallagher et Hoffman sur un troisième trio constitue un luxe.

La plupart des centres de troisième trio dans la Ligue nationale de hockey sont responsables défensivement, aptes à affronter les meilleurs trios adverses, mais assez limités offensivement. D’autres confient ce poste à des recrues de premier plan à qui on veut soustraire un peu de pression.

Nous avons dressé une liste des centres potentiels de troisième trio. Et ramené leur total de points de l’an dernier sur une saison complète de 82 matchs.

Seulement deux, Jordan Staal chez les Hurricanes de la Caroline et Pavel Zacha chez les Devils du New Jersey auraient atteint la marque des 50 points.

Seulement quatre autres, Mikael Backlund à Calgary, le jeune Filip Chytil à New York, Ted Blueger à Pittsburgh et Lars Eller à Washington auraient atteint le plateau des 40 points. Les autres ont obtenu entre 20 et 39 points.

Dans un monde idéal, Evans jouerait au centre d’un quatrième trio et Kotkaniemi serait encore avec les Canadiens et jouerait un rôle semblable à celui auquel aspireront les jeunes Cody Glass à Nashville, Alex Newhook au Colorado, Robert Thomas à St. Louis, Nolan Patrick à Vegas et peut-être Quinton Byfield à Los Angeles.

Mais les Hurricanes de la Caroline l’ont extirpé de Montréal en lui offrant 6,1 M$ et les Canadiens doivent composer avec un centre moins offensif, moins doué, mais plus stable.

Evans, plus riche d’un nouveau contrat de trois ans à une moyenne salariale de 1,7 M$, doit aussi rester en santé puisqu’il a déjà subi de grosses commotions cérébrales au cours de sa carrière. À suivre…

Centre de troisième trio ailleurs dans la LNH

Anaheim : Ryan Getzlaf (29 points/82 matchs, 3 M$)

Arizona : Johan Larsson (22 points/82 matchs, 1,4 M$)

Boston : Erik Haula (34 points/82 matchs, 2,3 M$)Buffalo : Zemgus Girgensons (Blessé 20-21, 2,2 M$)

*Calgary : Mikael Backlund (49 points/82 matchs, 5,3 M$)

Caroline : Jordan Staal (59 points/82 matchs, 6 M$)

Chicago : Tyler Johnson (33 points/82 matchs, 5 M$)

Colorado : Alex Newhook (recrue, 908 000 $)

*Columbus : Boone Jenner (34 points/82 matchs, 3,7 M$)

Dallas : Radek Faksa (21 points/82 matchs, 3,2 M$)

Detroit : Michael Rasmussen (25 points/82 matchs, 1,4 M$)

Edmonton : Derek Ryan (25 points/82 matchs, 1,2 M$)

Floride : Eetu Luostarinen (15 points/82 matchs, 897 000 $) ou Anton Lundell

Los Angeles : Gabriel Vilardi (35 points/82 matchs, 894 000 $) ou Quinton Byfield

Minnesota : Victor Rask (35 points/82 matchs, 4 M$)

Montréal : Jake Evans (23 points/82 matchs, 1,7 M$)

Nashville : Cody Glass (30 points/82 matchs, 863 000 $)

New Jersey : Pavel Zacha (57 points/82 matchs, 2,2 M$)

Long Island : Jean-Gabriel Pageau (43 points/82 matchs, 5 M$)

New York : Filip Chytil (43 points/82 matchs, 2,3M$)

Ottawa : Chris Tierney (28 points/82 matchs, 3,5 M$)

Philadelphie : Derick Brassard (31 points/82 matchs, 825 000 $)

Pittsburgh : Ted Blueger (42 points/82 matchs, 2,2 M$)

San Jose : Nick Bonino (39 points/82 matchs, 2 M$)

Seattle : Morgan Geekie (20 points/82 matchs, 750 000 $)

St. Louis : Robert Thomas (30 points/82 matchs, 2,8 M$)

Tampa : Ross Colton (33 points/82 matchs, 1,1 M$)

Toronto : Alex Kerfoot (34 points/82 matchs, 3,5 M$)

Vancouver : Jason Dickinson (24 points/82 matchs, 2,6 M$)

Vegas : Nolan Patrick (14 points/82 matchs, 1,2 M$)

Washington : Lars Eller (43 points/82 matchs, 3,5 M$)

Winnipeg : Adam Lowry (38 points/82 matchs, 3,2 M$)

À LIRE

1- Alain Vigneault nie avec véhémence les graves accusations de Robin Lehner. Katherine Harvey-Pinard résume.https : //www.lapresse.ca/sports/hockey/2021-10-04/alain-vigneault-nie-les-accusations-de-robin-lehner.php

2- Nous répondons à vos questions ! https://www.lapresse.ca/sports/2021-10-04/le-club/perreault-ou-paquette-au-centre-penalites-annulees-et-records-de-federer.php

3- Cole Caufield est de retour sur la glace et il a retrouvé sa place à la droite du premier trio… au détriment de Brendan Gallagher. https : //www.lapresse.ca/sports/hockey/2021-10-04/le-canadien/caufield-de-retour-xhekaj-sous-contrat.php