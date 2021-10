Cole Caufield est de retour à l’entraînement.

Richard Labbé La Presse

Le petit attaquant s’est remis d’une blessure et il prend part à l’entraînement avec le reste du groupe, lundi matin au centre d’entraînement de Brossard.

Samuel Montembeault, le gardien acquis au ballottage dans la journée de samedi, a lui aussi été de l’entraînement de lundi à Brossard. Carey Price, lui, n’y était pas.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Arber Xhekaj

Le Canadien a par ailleurs annoncé la mise sous contrat du défenseur Arber Xhekaj. L’entente est de trois saisons et elle est à deux volets, à un salaire de 750 000 $ dans la LNH en 2021-2022 et 2022-2023, et 775 000 $ lors de la saison 2023-2024.

Xhekaj a été retranché du camp d’entraînement du Canadien et ira se rapporter aux Rangers de Kitchener dans la Ligue junior de l’Ontario.

Les trios lundi à Brossard