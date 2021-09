Il faut considérer une foule de facteurs avant d’analyser les performances d’espoirs à un match du tournoi des recrues de la LNH.

Mathias Brunet La Presse

D’abord les forces en présence. Le match de samedi entre le Canadien et les Sénateurs, remporté 4-3 par Ottawa, a été plus serré que prévu.

Les Sénateurs comptaient en effet une formation nettement plus aguerrie. Deux de leurs espoirs, Shane Pinto et Jacob Bernard-Docker, ont terminé la saison dans la Ligue nationale. Egor Sokolov, Lassi Thomson, Mark Kastelic, Angus Crookshank et Cole Reinhart, en plus des gardiens Mads Sogaard et Kevin Mandolese, ont passé l’hiver avec les Sénateurs de Belleville, dans la Ligue américaine.

Le Canadien comptait deux joueurs de la Ligue américaine, Rafaël Harvey-Pinard et le défenseur Tory Dello, un invité, en plus des jeunes d’âge junior Jan Mysak et Cam Hillis, employés dans des rôles de soutien à Laval en raison de l’arrêt des activités dans la Ligue junior de l’Ontario.

Il aurait fallu un Cole Caufield, dont le statut chez le Canadien est confirmé, et un Jesse Ylönen, absent parce qu’il refuse la vaccination, pour équilibrer les forces.

D’ailleurs le meilleur défenseur des Sénateurs, Jacob Bernard-Docker, a été repêché en 2018, comme un certain Alexander Romanov, lui aussi confirmé chez les pros à la suite d’une saison complète à Montréal.

Les deux gardiens du CH étaient de niveau junior, Joe Vrbetic, 18 ans, un choix de septième ronde en 2021, et Alexis Gravel, un gardien invité.

L’opposition rend donc les performances de certains de ces plus jeunes joueurs du CH encore plus louables. Comme celle de Mysak, 19 ans, un choix de deuxième ronde en 2020, étonnamment solide au centre du premier trio.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jan Mysak

Mysak a été solide dans les trois zones, il a marqué un but en troisième période et a remporté trois mises au jeu importantes en zone adverse avec un déficit d’un but en fin de match. On pourrait bien décider, finalement, de le garder chez le Rocket de Laval malgré son statut de joueur junior puisque les règlements l’autoriseraient (une clause spéciale cette année permet aux joueurs d’âge junior de rester dans la Ligue américaine s’ils y ont disputé au moins 20 matchs l’hiver dernier).

Joshua Roy, 18 ans à peine, repêché en cinquième ronde par le Canadien cet été, a lui aussi attiré l’attention samedi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Joshua Roy

Roy, un premier choix au total de la LHJMQ en 2017, mais dont le rendement a déçu à son année d’éligibilité, dit s’être entraîné comme un spartiate cet été et il a perdu une quinzaine de livres.

Ses premiers entraînements au camp des recrues ont convaincu l’entraîneur Jean-François Houle de lui faire une place à la droite du premier trio avec Mysak et Rafaël Harvey-Pinard et il était à sa place. Il a sans doute obtenu les meilleures chances de marquer de son équipe.

Xavier Simoneau, 20 ans, boudé à ses deux années d’éligibilité en raison de sa petite taille, et finalement repêché en sixième ronde cette année après une autre grosse saison offensive à Drummondville, s’est lui aussi distingué.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Xavier Simoneau

Il s’est retrouvé sur la glace dans les derniers instants du match avec Harvey-Pinard, Mysak, Roy, Mattias Norlinder et Kaiden Guhle dans l’espoir d’obtenir le but égalisateur.

En défense, Guhle, 19 ans, a été impérial malgré sa maigre expérience de trois matchs dans la Ligue américaine avant son retour dans les rangs juniors. Il a joué comme un vétéran.

Ce premier choix du CH en 2020 portait d’ailleurs le titre d’assistant au capitaine Harvey-Pinard. Le jeune homme est mobile, il a été une fois de plus robuste à souhait dans ce match et il a eu à pallier, à certaines occasions, les carences défensives de son partenaire à droite Norlinder.

À un contre un, il est très difficile à battre et il couvre énormément de territoire en zone défensive grâce à sa grande mobilité et un positionnement toujours impeccable.

Il serait intéressant de lui donner une occasion se se signaler avec des membres du top 6 du CH pendant les matchs préparatoires de l'équipe, question de voir ce qu'il a dans le ventre. Il pourrait bien surprendre...

Guhle n’aura jamais le talent offensif de Norlinder qui, après une première période très difficile, a solidifié son jeu et contribué à l’attaque avec un but et une aide, en supériorité numérique.

Norlinder, un choix de troisième ronde en 2019, avait l’avantage de l’âge, 21 ans, de l’expérience au niveau professionnel, après une saison en deuxième division suédoise et une autre en première, à Frolunda, en plus de matchs préparatoires dans les semaines précédentes, mais il arrivait en territoire inconnu et sur une plus petite surface.

Ses qualités à la pointe, en supériorité numérique, sont remarquables. Et il ne deviendra sans doute jamais un pilier défensif, ni un défenseur robuste. Si on peut lui donner des outils pour se battre à armes plus égales en zone défensive, notamment avec un meilleur positionnement et une utilisation plus stratégique de son bâton, on pourra limiter les dégâts. Voyons s’il s’ajustera à temps pour l’ouverture du camp d’entraînement.

Le défenseur québécois William Trudeau, 18 ans comme Roy, a lui aussi montré de beaux flashs compte tenu de son jeune âge. Il s’est même payé le luxe d’un but. Il faudra suivre cet hiver le développement de ce défenseur offensif, 31 points en 40 matchs l’an dernier à Charlottetown.

Cette analyse n’enlève en rien le talent des meilleurs espoirs des Sénateurs, les Shane Pinto, Bernard-Docker, Thompson, au contraire, puisqu’ils sont promis à un brillant avenir, mais ils permettent de mieux mettre en contexte les efforts des plus jeunes joueurs de l’organisation du Canadien.