À 22 ans, Rafaël Harvey-Pinard est l’un des doyens parmi les joueurs invités au camp des recrues du Canadien.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Ce n’est toutefois pas comme s’il arrivait avec l’étoffe d’un vieux sage non plus. Avec seulement 36 matchs professionnels dans son CV, il a encore des croûtes à manger, et il est le premier à le reconnaître.

N’empêche qu’aux yeux de ses coéquipiers et même du personnel d’entraîneurs, il dégage quelque chose qui ressemble drôlement à l’aura d’un vétéran.

Même si l’organisation le connaît déjà bien, Harvey-Pinard a promis, dans une récente entrevue avec La Presse, qu’il était « crinqué » à l’idée de montrer ce qu’il pouvait faire pour continuer son ascension vers la LNH.

Le Québécois n’a pas rencontré les journalistes, jeudi. Et pour tout dire, ça n’a pas été nécessaire.

Car il a, d’une part, montré sur la glace qu’il ne plaisantait pas. Intense dans toutes les phases du jeu, il a rappelé le style pugnace qui est sa signature depuis les rangs juniors.

Mais il a, surtout, fait parler de lui. Sans que personne n’ait à lancer son nom dans la discussion.

Invité à dire si certains des joueurs sur la glace l’avaient impressionné, Joshua Roy, choix de cinquième tour en 2021, n’a pas hésité : « Rafaël Harvey-Pinard est tellement bon… Chaque fois qu’il est sur le jeu, tu peux le voir patiner le plus vite possible. Il est incroyable, il travaille fort. C’est sur des joueurs comme lui que je veux calquer mon jeu. »

La même question, cette fois à Xavier Simoneau, choix de sixième tour en 2021 : « 100 % Rafaël Harvey-Pinard. C’est un modèle pour moi. En plus, il est assis à côté de moi dans le vestiaire. On a eu la chance de discuter, j’essaie de suivre de près ce qu’il fait. »

Modèle

Il faut dire que le parcours de RHP a en quelque sorte été le canevas de celui de Simoneau. Les deux ont été repêchés sur le tard, à leur troisième année d’admissibilité. Les deux viennent en format réduit – 5 pi 9 po et 5 pi 7 po, respectivement. Et les deux sont reconnus comme des travailleurs acharnés.

« Je veux être une éponge à côté de lui, a ajouté Simoneau au sujet de son compatriote. S’il a été capable de décrocher un contrat professionnel, je crois pouvoir le faire aussi. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Xavier Simoneau

Même Jean-François Houle, nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, qui comptera vraisemblablement sur les services d’Harvey-Pinard cette saison dans la Ligue américaine, a parlé de celui qui l’a « impressionné » dès les premiers exercices.

« Il protège très bien la rondelle, a souligné Houle. C’est un joueur de petit gabarit, mais il trouve toujours le moyen d’avoir la rondelle. Il est très intelligent. Il a fait de bons jeux, il s’est démarqué. Ça paraît qu’il a un an d’expérience dans la Ligue américaine. Et l’expérience, tu ne peux pas l’acheter. »

Plusieurs fois, sur différents sujets, Houle a souligné l’importance dans sa philosophie d’entraîneur de l’« éthique de travail ». Et il n’a pas manqué de saluer celle, « impeccable », de Rafaël Harvey-Pinard.

« C’est sûr que c’est un modèle, tu le vois tout de suite », a-t-il renchéri.

Pas si mal pour un joueur qui vient à peine de signer un premier contrat de la LNH.