Dominique Ducharme a aidé le Canadien à surmonter bien des défis pour atteindre la finale de la Coupe Stanley, le printemps dernier, à ses débuts comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Ça tombe bien : il a une pile de défis tout aussi imposante pour ce qui sera son premier camp d’entraînement en tant que pilote du Tricolore.

Guillaume Lefrançois La Presse

Ça commence par la réintégration de Jonathan Drouin, de retour après avoir raté la fin de la saison et les séries pour des motifs personnels. L’attaquant est déjà sur la glace, assure Ducharme, rencontré mercredi en entrevue éditoriale avec La Presse.

La possibilité d’un changement de position a animé les discussions après que Drouin eut indiqué à Pierre Houde, de RDS, qu’il était ouvert à l’idée de jouer au centre. Rappelons qu’à l’heure actuelle, Jake Evans est théoriquement le centre du troisième trio, malgré sa mince expérience et son potentiel offensif limité. Mais Ducharme a d’autres priorités.

« Pour moi, la situation de Jo, c’est comment il va jouer. Le plus important, c’est qu’il se sente bien physiquement, mentalement. Qu’il joue à son plein potentiel. Après, qu’il soit à l’aile ou au centre, ce n’est pas une priorité pour le moment. On sait que c’est une option », a répondu l’entraîneur-chef.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce de l’absence de Drouin, des voix se sont élevées – notamment celle de David Desharnais, dans nos pages – pour dénoncer la pression à laquelle était soumis le Québécois.

Ducharme a sagement rappelé que cette pression était le revers de la médaille de ce que son équipe a vécu au printemps 2021, quand tout le Québec s’est rangé derrière le Canadien.

« On sait qu’on est dans un marché où il y a beaucoup de passion pour notre équipe. C’est positif. On a vu les gens lors de notre parcours en séries. Tu veux sentir cette énergie positive aussi. Mais on sait aussi que quand ça va moins bien – individuellement ou collectivement –, cette passion-là peut être lourde.

« Personne ne se présente un matin en disant : je ne serai pas bon ce matin, je ne serai pas bon ce soir. Tout le monde a de mauvaises journées au bureau. Ou une mauvaise semaine. C’est la même affaire pour les joueurs. Je n’ai jamais eu de joueur de qui je pouvais dire : lui, ce soir, il ne voulait rien savoir. Ça ne lui tentait pas de jouer. Des fois, ça te donne cette impression-là lorsque tu regardes de l’extérieur. Tout le monde a une vie à l’extérieur. Il y a plein d’affaires qui se passent. Il faut garder ça en tête. »

Le dossier s’annonce toutefois délicat. Ducharme n’a pas voulu s’avancer sur la question, mais il sera intéressant de voir si les apparitions médiatiques du joueur feront l’objet d’une gestion particulière. À ce sujet, Drouin devait accorder à RDS sa première entrevue, qui aurait été diffusée la semaine prochaine ; elle a été reportée de quelques jours. On nous assure cependant qu’elle aura tout de même lieu.

Une saison sans capitaine

Pour ce premier camp, Ducharme ne comptera pas sur son capitaine, en l’absence de Shea Weber, dont la carrière est compromise. Les entraîneurs aiment dire que le leadership est une affaire de groupe ; ce sera plus vrai que jamais avec le Canadien de 2021-2022. De plus, un des assistants de Weber, Paul Byron, ratera les premiers mois de la saison.

« Jeff Petry avait déjà une lettre à temps partiel, il était assistant quand on avait un gars blessé. Il est capable d’en prendre un peu plus. Ben Chiarot, Joel Edmundson… ce genre de joueur là. Gally [Brendan Gallagher]… Ils regardaient ça aller et donnaient la place à Shea, parce que c’est naturel. C’est aussi naturel de prendre une petite partie de cette place. Mais l’influence qu’il a eue dans l’équipe, ça ne part pas comme ça. »

Personne ne sera Shea [Weber). Mais on a des gars qui ont une bonne expérience. Tout le monde peut en prendre un peu plus. Ça fait partie des choses qu’on a vécues l’an passé. Tout le monde a grandi dans l’équipe. Dominique Ducharme

Ducharme a ajouté les noms de Nick Suzuki, de Josh Anderson et même du nouveau venu Mathieu Perreault parmi ceux qui feront partie des meneurs d’hommes.

Quant à Weber lui-même, il « texte, il parle avec les gars, il a encore notre équipe à cœur. Même nous, des fois, on lui parle pour certaines choses, pour avoir une opinion du côté joueur », indique Ducharme. Il n’est toutefois pas clair si cette présence sera virtuelle ou en personne.

« Ce n’est pas nécessairement sa présence quotidienne, mais il fait encore partie de notre organisation et les contacts peuvent se faire de différentes façons. »

Price et les Jeux olympiques

Comme chaque année, le volume de travail de Carey Price sera un sujet incontournable.

De Marc Bergevin à Claude Julien et Michel Therrien, en passant par l’ancien entraîneur des gardiens Stéphane Waite, on a souvent formulé le souhait de réduire la charge de travail du gardien numéro 1 de l’équipe. L’équipe a finalement tenu parole l’an dernier, grâce à l’arrivée d’un auxiliaire aguerri en Jake Allen.

Price a raté les dernières semaines de la saison en raison d’une commotion cérébrale, mais au moment de tomber au combat, il avait disputé 25 des 43 matchs du Canadien. Ramené sur 82 matchs, ç’aurait donné à Price l’équivalent de 48 matchs, soit nettement moins que la soixantaine de duels qu’il disputait bon an, mal an, lorsqu’il était en santé. Coïncidence ou non, le numéro 31 était au sommet de sa forme en séries…

Cette saison, un autre facteur pèsera dans la balance : sa possible participation aux Jeux olympiques de Pékin. À l’heure actuelle, il part largement favori pour le titre de gardien titulaire du Canada. S’il y parvient, ce sera sa deuxième participation aux Jeux, après ceux de Sotchi en 2014.

Est-ce qu’une présence aux Jeux amènera Ducharme à avoir davantage à l’œil l’utilisation de Price ? « On va plus gérer ça une fois qu’on aura la confirmation, au retour plutôt qu’avant, a répondu l’entraîneur-chef. C’est en Asie, il y a un gros décalage, et ils vont jouer beaucoup de matchs en peu de temps. »

Price avait d’ailleurs ramené de Sotchi une blessure mineure qui l’avait forcé à rater deux semaines à son retour. Il avait ensuite conclu la saison en force (8 victoires en 11 matchs) et connaissait d’excellentes séries jusqu’à ce que Chris Kreider glisse dans ses genoux comme le faisait jadis Rex Hudler sur les sentiers.

En bref

Le travail sera réparti

Lors des dernières séries, Ducharme avait adopté une drôle de formule pour gérer ses défenseurs ; ses deux arrières de troisième duo ne jouaient pratiquement jamais ensemble, et étaient toujours jumelés à un membre du top 4. Résultat : Weber, Chiarot, Petry et Edmundson avaient tous joué en moyenne plus de 23 minutes par match, tandis que les autres arrières étaient tous sous les 13 minutes. « Il y en a toujours qui auront plus de temps de jeu, mais on s’attend à ce que ce soit plus réparti, a assuré Ducharme. T’es en séries, t’as la chance de gagner la Coupe Stanley. Le citron, tu le presses un peu plus. »

Romanov à gauche

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Alexander Romanov

Parlant de défenseurs, c’est à gauche qu’Alexander Romanov amorcera le camp, et visiblement la saison. Le Tricolore est limité en options du côté droit en défense derrière Petry et David Savard. Chris Wideman est aussi droitier, mais il tente un retour dans la LNH après avoir passé les deux dernières saisons dans la KHL et dans la Ligue américaine ; rien n’assure qu’il aura un poste. Quoi qu’il en soit, Ducharme ne souhaite pas répéter, pour le moment, l’expérience de Romanov à droite, même si le jeune homme a joué de son côté opposé en Russie. « Ça ne veut pas dire qu’il ne jouera jamais à droite. Mais on aimerait qu’il continue à progresser de son côté naturel. Il y a bien des petites situations, la façon de jouer le un contre un quand il est à gauche, il est beaucoup plus à l’aise. »

Pas de problèmes de vaccination

Enfin, Ducharme a dit ne pas s’attendre à rencontrer de problèmes avec des joueurs non vaccinés, même s’il n’a pas confirmé que tous ses joueurs l’étaient. Ces derniers jours, d’autres équipes, notamment les Hurricanes de la Caroline, ont annoncé que tous leurs joueurs avaient reçu les doses nécessaires. Ducharme croit néanmoins qu’il pourra compter sur tous ses joueurs, un enjeu important en raison de l’obligation de se placer en quarantaine pour les voyageurs non vaccinés qui reviennent au Canada. « Je n’ai rien entendu. Je sais qu’on avait deux cas avec des jeunes l’an dernier. Il y en a un pour qui c’était plus un cas médical. Il fallait qu’ils trouvent la bonne façon de le faire. Ce ne sera pas un enjeu. »