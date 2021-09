(Montréal) « Ce n’était certainement pas une vengeance », a assuré le directeur général des Hurricanes Don Waddell en conférence de presse, dimanche matin. Quant à Jesperi Kotkaniemi, il croit que son développement à Montréal « aurait pu être mieux ».

Waddell et Kotkaniemi se sont tous deux rendus disponibles pour répondre aux questions des médias, au lendemain d’une soirée mouvementée où le Canadien a décidé de ne pas égaler l’offre hostile des Hurricanes.

Aux dires du directeur général, absolument rien de toute cette façon de faire n’était une question de vengeance envers Marc Bergevin, qui avait déposé une offre hostile à Sebastian Aho en 2019.

« Nous avons parlé de ce joueur, nous le connaissons, a-t-il soutenu. Nous avions une opportunité d’utiliser la convention collective comme d’autres équipes l’ont fait par le passé et nous l’avons prise pour acquérir un joueur de 21 ans. C’est à propos du joueur. »

Les Canes ont d’abord tenté d’obtenir Kotkaniemi via transaction, la semaine dernière, a-t-il laissé savoir. Ce n’est que le vendredi 27 août qu’ils ont pris la décision de déposer une offre hostile.

« Nous ne faisions pas une offre hostile juste pour faire une offre hostile, a expliqué Waddell. Nous voulions faire une offre hostile pour potentiellement avoir le joueur. Tout le monde regarde ça de la même façon : c’est le coût pour acquérir un jeune joueur de 21 ans. Je pense que tout ça a du sens. J’ai parlé à plusieurs joueurs de notre équipe et tout le monde comprend le processus. »

Concernant la façon dont l’équipe a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et les différentes pointes qu’elle a lancées à l’organisation du Canadien sur Twitter, Waddell a été clair :

« C’est du marketing. Nous essayons de continuer à construire notre franchise ici, à Raleigh. Nous ne sommes pas aussi chanceux que Montréal ou d’autres villes qui ont des foules bruyantes tous les soirs. »

Notre équipe de médias sociaux fait un travail incroyable pour garder nos partisans engagés et nous étions certainement au courant de ce que nous étions en train de faire, mais ce n’était en aucun cas contre Montréal.

Au sujet du boni à la signature de 20 $ – le numéro d’Aho avec les Canes – il s’agissait d’un « effort de groupe » de Waddell, du propriétaire Tom Dundon et de l’équipe des médias sociaux, a-t-il dit.

Fidèle à son habitude, Jesperi Kotkaniemi n’était pas le plus bavard en conférence de presse. Le jeune homme néanmoins a laissé entendre que son développement à Montréal « aurait pu être mieux ».

« Mais nous avons joué en finale de la Coupe Stanley la saison dernière, alors je ne peux pas vraiment blâmer quoi que ce soit », a-t-il précisé.

À savoir si le Canadien manquait de confiance en son potentiel, il a répondu : « C’est difficile à dire. J’avais mon rôle ces deux dernières années, mais j’ai senti la confiance des Hurricanes dès la première seconde, alors ç’a fait du bien. »

Kotkaniemi, qui a porté l’uniforme bleu-blanc-rouge au cours des trois dernières saisons, a répété à quelques reprises que son passage avec le Tricolore a été un « beau périple » avec des hauts et des bas, « mais c’est normal ».

« Je me suis fait de vraiment bons amis dans l’équipe et en-dehors de la patinoire », a-t-il mentionné.

Quand un journaliste lui a demandé si le fait qu’il ait été laissé de côté à quelques reprises lors du dernier parcours éliminatoire avait eu un impact sur sa décision de regarder les autres options qui se présentaient à lui, le Finlandais a préféré éviter la question.

Il a cependant affirmé avoir été « emballé » en apprenant l’initiative des Canes de déposer une offre hostile.

« Je savais simplement que les Hurricanes avaient une bonne équipe, a-t-il mentionné. Ils seront des concurrents pour remporter la Coupe Stanley l’année prochaine, alors c’est toujours un honneur de faire partie d’une équipe comme ça. »

Comme l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour dispose d’excellentes munitions au centre en Sebastian Aho, Vincent Trocheck et Jordan Staal, Kotkaniemi devrait commencer son nouveau périple en Caroline à l’aile gauche, a laissé savoir Don Waddell.

« Il jouera avec d’excellents joueurs, a-t-il confié. Nous pensons qu’il possède les compétences pour ça. »

En Caroline, Kotkaniemi sera entouré d’autres joueurs finlandais comme Aho et le cerbère Antti Raanta. Il a d’ailleurs mentionné avoir déjà échangé avec certains d’entre eux.

Et pour ceux qui se poseraient la question : le boni à la signature de 20 $ servira à acheter un cadeau de Noël pour sa mère.

Au revoir, Montréal

Jesperi Kotkaniemi a fait ses adieux aux partisans montréalais via une publication Instagram, dimanche matin.

« C’est sincèrement difficile de dire au revoir à Montréal, a-t-il écrit. J’ai vécu les meilleures années de ma vie jusqu’à maintenant dans l’une des plus belles villes de hockey au monde et je vais toujours chérir ces trois années. Jouer dans la LNH, représenter le Canadien et passer tout près de remporter la Coupe Stanley était un rêve devenu réalité. »

« J’éprouve un grand respect envers les propriétaires du Canadien, l’organisation, l’équipe d’entraîneurs, les coéquipiers et les partisans passionnés », a-t-il ajouté avant d’y aller d’un « Merci ! » en français.